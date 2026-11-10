Cambio de billetes de 100 dólares se ajusta en Ecuador con nueva norma del Banco Central

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El Banco Central del Ecuador (BCE) reformó la norma que regula los depósitos y retiros de especies monetarias realizados por las entidades financieras en esa institución. Entre los cambios consta la definición de billetes de alta denominación y las reglas para depositarlos y canjearlos.

La reforma fue emitida el 27 de octubre y entró en vigencia desde el 6 de noviembre de 2026. Allí se establecen procedimientos para el manejo de billetes de 50 y 100 dólares, fija requisitos para las entidades financieras y determina las condiciones bajo las cuales las personas naturales podrán cambiar los billetes de 100 dólares y de 50 dólares en las ventanillas del Banco Central por otros de baja denominación.

La modificación ajusta la “Norma para depósitos y retiros de especies monetarias por parte de las entidades financieras en el Banco Central del Ecuador”, la cual fue expedida mediante la Resolución Administrativa BCE-GG-011-2025, del 3 de julio de 2025.

El documento incorpora la definición de billetes de alta denominación e incluye en esa categoría a los billetes de cincuenta dólares (USD 50) y cien dólares (USD 100) de los Estados Unidos de América emitidos por la Reserva Federal de ese país (FED, por sus siglas en inglés).

Requisitos para cambiar billetes de 100 dólares

En la modificación, el Banco Central señala que el “canje” o cambio de billetes de 100 dólares y de 50 dólares por billetes de menor denominación es un servicio que estará disponible exclusivamente para personas naturales.

Para realizar el trámite, las personas naturales que requieran cambiar los billetes de 100 dólares deberán presentar su documento de identificación en la ventanilla del BCE, así como la declaración sobre el origen lícito de los recursos y el registro de los números de serie de los billetes recibidos.

El BCE no menciona ajustes para el depósito de esos billetes en las cuentas de bancos o cooperativas, por lo que las personas todavía podrán efectuar esas operaciones en el sistema financiero. Sin embargo, el canje de billetes de 100 dólares y de 50 dólares, al ser considerados como alta denominación, se sujetará a controles específicos establecidos en la resolución.

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Nuevas disposiciones para entidades financieras que depositen billetes de 50 y 100 dólares

Otra de las modificaciones es que las entidades financieras que necesiten efectuar depósitos de billetes de alta denominación deberán realizarlos en las instalaciones de las sedes de la Casa de la Moneda del Banco Central, ubicadas en Sangolquí (Quito), Guayaquil y Cuenca. Este servicio ya no estará habilitado en las ventanillas de canje del BCE.

Estos depósitos deberán cumplir medidas de debida diligencia y, cuando corresponda, de debida diligencia reforzada, de acuerdo con la normativa vigente relacionada con la prevención de lavado de activos y la financiación de otros delitos, señala la entidad.

Además, los depósitos tendrán que efectuarse respetando las condiciones, horarios y requisitos que determine el Banco Central para este servicio.

Información que se enviará a la Reserva Federal

La reforma también detalla el tratamiento de la información vinculada a las remesas de billetes de alta denominación que el Central envíe a la FED.

Según el documento, la información remitida no podrá identificar a clientes, depositantes ni operaciones específicas. Tampoco podrá contener datos personales ni información protegida por disposiciones de sigilo, reserva u otras salvaguardas previstas en la ley.

La información se limitará a la denominación de los billetes, la cantidad y los números de serie incluidos en las remesas. Estos datos se obtendrán de las estructuras de billetes de alta denominación que el BCE reciba de los organismos de control y que estén disponibles al momento de efectuar el envío.

Plazos para la implementación de los cambios

La normativa ya entró en vigencia desde el 6 de noviembre e incorpora disposiciones transitorias con los plazos para su aplicación.

La Subgerencia de Especies Monetarias y la Subgerencia de Prevención de Lavado de Activos deberán adecuar los documentos procedimentales internos en el plazo de un mes desde que la resolución entró en vigencia, mientras que las entidades del Sistema Financiero Nacional tendrán dos meses para adaptar sus sistemas, protocolos y procedimientos operativos a las nuevas reglas.

Luego de esos períodos, el BCE remitirá a la Reserva Federal la información relacionada con las remesas de billetes de alta denominación conforme a lo establecido en la resolución.

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