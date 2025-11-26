El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este 26 de noviembre una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por 1 000 millones de dólares destinada a modernizar y ampliar el suministro eléctrico en Ecuador.

BID aprueba línea de crédito para el sistema eléctrico de Ecuador

Dentro de esta nueva línea, el organismo también dio luz verde a la primera operación individual por 270 millones de dólares, junto con un crédito de 30 millones de dólares del Fondo Paralelo de Tecnología Limpia.

Objetivo: un sistema más confiable y con capacidad ampliada

Este préstamo busca respaldar la mejora de la confiabilidad y la capacidad del sistema ecuatoriano de transmisión eléctrica. El programa incluye la modernización y digitalización de centros de control, así como la intervención en puntos de conexión de plantas estratégicas. Además, ampliará la capacidad de transmisión para integrar nueva generación, especialmente renovable, y repotenciará más de 700 kilómetros de líneas con conductores avanzados.

Impacto ambiental y acceso en la Amazonía

El BID estima que el programa permitirá reducir 1,3 millones de toneladas de CO₂ mediante el desplazamiento de combustibles fósiles usados tradicionalmente para garantizar la calidad del servicio. A esto se suma la meta de conectar más de 5 600 nuevos hogares en la Amazonía ecuatoriana a la red eléctrica hasta 2031.

En el sector de distribución, el proyecto financiará el reforzamiento de subestaciones, la modernización de centros de control para integrar generación distribuida, como en San Cristóbal, en Galápagos, y la expansión de redes en zonas rurales y marginales de la Amazonía.

Vinculación con Amazonía Siempre

Este programa se enmarca dentro de Amazonía Siempre, la iniciativa del Grupo BID que impulsa el desarrollo sostenible de la región mediante la conservación de bosques, la acción climática y la mejora de la calidad de vida.

Condiciones financieras

La primera operación por 270 millones de dólares tendrá un plazo de amortización de 22 años y medio, un período de gracia de 8 años y una tasa basada en SOFR, es decir, que el costo del préstamo se calcula tomando como referencia la tasa libre de riesgo del dólar en EE.UU., conocida como Secured Overnight Financing Rate. La contrapartida local será de 78,3 millones de dólares.

El crédito adicional de 30 millones de dólares del Fondo Paralelo de Tecnología Limpia tendrá una tasa de interés del 1,19% y un plazo de 20 años, con 8 años de gracia.

Información extera: BID

