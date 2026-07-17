Ecuador fortalece sus reservas con 9,8 toneladas de oro compradas por el BCE en una década

El Banco Central del Ecuador (BCE) compró 9,8 toneladas de oro provenientes de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) entre 2016 y 2026, por un monto acumulado de 573 millones de dólares. La entidad conmemoró los diez años del Programa de Comercialización del Oro, una iniciativa que busca fortalecer las reservas internacionales del país y ampliar los canales formales para la venta del mineral.

BCE, oro y reservas fortalecen la minería formal en Ecuador

La compra del metal se ha convertido en uno de los mecanismos mediante los cuales el Banco Central incorpora activos a la Reserva Internacional. Al mismo tiempo, promueve la trazabilidad del oro y el acceso de pequeños productores a un mercado formal bajo estándares técnicos y ambientales.

Durante el acto conmemorativo, el presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, Gustavo Camacho Dávila, afirmó que el programa ha permitido que la minería artesanal encuentre en el Banco Central “un aliado institucional” que ofrece condiciones transparentes, precios competitivos y un mecanismo confiable para comercializar el oro.

Según el funcionario, el programa no solo fortalece las reservas internacionales, sino que también genera oportunidades para miles de familias vinculadas a la actividad minera. Los productores reciben el pago mediante transferencia bancaria directa en un plazo máximo de 48 horas, con valores alineados al precio internacional del oro. Antes de cada operación, el mineral pasa por verificaciones técnicas y ambientales destinadas a certificar su origen y garantizar su trazabilidad.

Cómo funciona el programa de comercialización

La primera compra del programa se realizó el 13 de junio de 2016. Desde entonces, el BCE ha efectuado transacciones con 192 actores de la cadena de la minería artesanal y de pequeña escala, entre ellos 144 pequeños mineros, 24 mineros artesanales y 24 comerciantes autorizados.

En 2025, las adquisiciones alcanzaron 73,3 millones de dólares, equivalentes al 8,44 % del valor de las exportaciones de la pequeña minería. Esta participación supera el 4,90 % registrado en 2024, según datos del Banco Central.

Como parte de la expansión del programa, el BCE abrió un punto de compra en Machala en 2018 y en 2026 incorporó una oficina en Zamora, dos de las principales zonas mineras del país.

El impacto del oro en las reservas internacionales

El oro adquirido mediante este programa pasa a formar parte de los activos de la Reserva Internacional del Ecuador. Según datos del Banco Central, a abril de 2026 las reservas internacionales alcanzaron 11 513 millones de dólares, de los cuales 3 812 millones correspondían a oro monetario, equivalente al 33,11 % del total.

Las reservas internacionales constituyen uno de los principales respaldos financieros del país. Permiten atender obligaciones externas, respaldar la liquidez del sistema financiero y fortalecer la estabilidad monetaria en una economía dolarizada.

Reconocimiento internacional y nuevos desafíos

A lo largo de la última década, el programa incorporó los Principios de Londres. Implementó un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y estableció alianzas con organizaciones internacionales como Swiss Better Gold, planetGOLD, la Alianza para la Minería Responsable y Duke University para fortalecer la trazabilidad y promover prácticas sostenibles en el sector.

El programa recibió además el reconocimiento internacional “Iniciativa del Año” en los Central Banking Awards por su aporte a la comercialización responsable del oro y al fortalecimiento de los activos de reserva del Ecuador.