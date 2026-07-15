Crédito en Ecuador creció 19,9% en junio de 2026 impulsado por incremento de colocaciones

El Sistema Financiero Nacional (SFN) reportó un notable crecimiento interanual de 19,9% en nuevas operaciones de crédito durante junio de 2026. Este aumento se tradujo en un total de 5 078,5 millones de dólares en financiamiento, impulsado principalmente por la banca privada, que incrementó sus colocaciones en 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Resultados acumulados del primer semestre

En el acumulado del primer semestre de 2026, el crédito del sistema financiero creció 9,8% comparado con el mismo período de 2025. La banca privada se consolidó como el principal actor en la dinámica crediticia del país, concentrando el 77,9% del financiamiento otorgado entre enero y junio.

Segmentos de crédito y su impacto en la economía

El BCE destacó que el segmento productivo representó el 52,1% del crédito otorgado durante el primer semestre. Por otro lado, el financiamiento destinado al consumo alcanzó un 30,3%. En conjunto, ambos segmentos constituyeron el 82,4% del total de operaciones activas registradas por el sistema financiero.

Análisis sectorial del crédito

Desde una perspectiva sectorial, el comercio al por mayor y al por menor, incluyendo la reparación de vehículos, concentró el 39,3% del crédito colocado, equivalente a 7 185 millones de dólares. Sin embargo, este sector experimentó una disminución interanual de 4,7%.

A diferencia de esto, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca mostraron un incremento significativo del 23,4% en el financiamiento recibido. Asimismo, la industria manufacturera reportó un crecimiento de 9,1%, lo que refleja un mayor dinamismo en sectores vinculados a la producción.

Evolución de los depósitos a plazo

A pesar del crecimiento en las operaciones activas de crédito, los depósitos a plazo mostraron un comportamiento diferente. Durante junio de 2026, el SFN captó 8 450,9 millones de dólares, lo que representó una variación interanual de -0,2%.

La banca privada concentró el 64,2%% de estas captaciones y registró un crecimiento modesto de 0,5%-1,2%, atribuida principalmente a la reducción en la banca pública y en menor medida en la banca privada. Las entidades del sector financiero popular y solidario fueron las únicas que reportaron un incremento con una variación positiva de 1,3%.

Monitoreo por parte del Banco Central

El Banco Central del Ecuador monitorea constantemente la evolución del sistema financiero. La institución explicó que las estadísticas sobre operaciones activas y pasivas se elaboran con base en la información semanal reportada por las entidades que integran el SFN. Además, los datos pasan por procesos rigurosos de consolidación estadística y validación para asegurar su consistencia antes de analizar la evolución del crédito, los depósitos y las tasas de interés.