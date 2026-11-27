Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El Gobierno de Ecuador presentó Emprende Violeta Micro, una nueva línea de financiamiento dirigida a mujeres que trabajan de manera independiente y desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios. El programa permitirá acceder a préstamos desde 500 hasta 5 000 dólares, con una tasa de interés fija del 9,8 % anual.

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La iniciativa busca facilitar el acceso de las mujeres al crédito para fortalecer sus negocios, invertir en sus emprendimientos y ampliar sus actividades económicas. BanEcuador entregará los préstamos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo financiará una parte de los intereses para mantener la tasa preferencial. El programa prevé colocar hasta 100 millones de dólares en créditos productivos.

Quiénes pueden acceder a los créditos de Emprende Violeta Micro

La nueva línea de financiamiento está dirigida a mujeres de entre 25 y 65 años que trabajen de forma independiente. Las solicitantes deben desarrollar una actividad productiva, comercial o de servicios y cumplir con las condiciones crediticias que establece BanEcuador.

Los préstamos contemplan montos desde 500 hasta 5 000 dólares, con una tasa nominal anual fija del 9,8 %. Además, las beneficiarias podrán acceder a períodos de gracia que dependen del destino del dinero.

Para las inversiones en activos fijos, el programa establece hasta 24 meses de gracia. En cambio, quienes soliciten recursos para capital de trabajo podrán acceder a un período de hasta 12 meses.

Las mujeres interesadas deben acudir a cualquiera de las agencias de BanEcuador a escala nacional para iniciar el trámite. Entre los requisitos consta tener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y demostrar que mantienen una actividad económica.

Para respaldar el funcionamiento de sus negocios, las solicitantes pueden presentar certificados comerciales, declaraciones tributarias u otros documentos que acrediten su actividad. También deberán cumplir los requisitos financieros que establezca la entidad bancaria para aprobar el préstamo.

Los registros que deben presentar las beneficiarias para recibir el dinero

Además de los documentos que acrediten su actividad económica, las mujeres que accedan a Emprende Violeta Micro deberán constar en al menos uno de los registros institucionales del Viceministerio de Producción, Industria y Turismo, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Las beneficiarias pueden cumplir este requisito mediante cualquiera de las siguientes inscripciones:

Registro Nacional de Emprendimiento (RNE).

Registro Único de MIPYMES (RUM).

Registro Único Artesanal (RUA).

Registro de Turismo.

Las interesadas pueden realizar la inscripción en estos registros mientras tramitan el crédito. Sin embargo, deberán mantenerla vigente cuando BanEcuador efectúe el desembolso de los recursos.

Para financiar esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destinará hasta 17,7 millones de dólares a cubrir la subvención de la tasa de interés. La asignación dependerá de la programación y disponibilidad presupuestaria de la institución.

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Por su parte, BanEcuador entregará los préstamos con recursos propios. La colocación de estos fondos responderá a la demanda y a las condiciones establecidas para el programa.

La iniciativa contempla una colocación de hasta 100 millones de dólares en créditos productivos. Para mantener el interés anual fijo del 9,8 %, el Ministerio cubrirá una subvención equivalente a cinco puntos porcentuales de la tasa.

Con Emprende Violeta Micro, el Gobierno plantea ampliar las posibilidades de financiamiento para las mujeres que mantienen negocios propios. El programa busca que las beneficiarias fortalezcan sus emprendimientos, aumenten sus ingresos y avancen hacia una mayor independencia económica.

La propuesta también apunta a que el crecimiento de estos negocios contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias de las emprendedoras.

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