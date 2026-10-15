Nuevos créditos para mujeres emprendedoras tendrán tasa del 9,80%

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una nueva alternativa de financiamiento público dirigida a negocios liderados por trabajadoras autónomas entró en vigor este jueves 15 de octubre de 2026 mediante la creación del programa estatal Emprende Violeta Micro, oficializado a través del Decreto Ejecutivo 521 suscrito en la ciudad de Manta. La iniciativa habilitará créditos para mujeres emprendedoras bajo una tasa de interés nominal anual preferencial del 9,80%, con el objetivo de fomentar la autonomía económica, cerrar brechas financieras e inyectar recursos directos en unidades productivas en funcionamiento.

Condiciones financieras de los créditos para mujeres emprendedoras

La operación crediticia se instrumentará a través de la banca pública mediante líneas de microcrédito destinadas exclusivamente al financiamiento de capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

El Estado asumirá una parte del interés: las emprendedoras pagarán una tasa fija del 9,80%, mientras que el Ministerio de la Producción cubrirá el porcentaje restante que cobra normalmente el banco.

Perfil y requisitos para acceder al financiamiento productivo

De acuerdo con las disposiciones del decreto, la línea de financiamiento está dirigida a postulantes que cumplan con los siguientes parámetros obligatorios:

Ser mujer trabajadora independiente con una edad comprendida entre los 25 y los 65 años inclusive.

con una edad comprendida entre los 25 y los 65 años inclusive. Contar con una unidad económica, productiva, comercial o de servicios que se encuentre activa y en marcha.

que se encuentre activa y en marcha. Disponer de un Registro Único de Contribuyentes (RUC) en estado activo.

(RUC) en estado activo. Estar registrada, cuando corresponda según su actividad, en el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).

La normativa aclara de manera formal que constar en las bases de datos de las carteras de Estado o cumplir las condiciones de elegibilidad no representará una precalificación crediticia automática ni una garantía de entrega de los fondos.

Evaluación de riesgo y otorgamiento en BanEcuador

La entidad financiera pública encargada de la instrumentación operativa, recepción de solicitudes y colocación del producto financiero es BanEcuador B.P. Dicha institución bancaria aplicará sus propias metodologías de análisis de solvencia para la calificación, aprobación, desembolso, administración y recuperación de la cartera.

Asimismo, las condiciones complementarias del crédito —tales como montos específicos de endeudamiento, plazos de amortización, períodos de gracia, esquemas de garantías requeridas y modalidades de pago— se regirán estrictamente por la reglamentación interna del banco público y las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Financiera.

Coordinación estatal y fortalecimiento técnico

El financiamiento de la subvención de tasas se canalizará a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo hacia las cuentas de BanEcuador. Ambas dependencias fueron autorizadas a suscribir convenios de asistencia técnica y cooperación con organismos nacionales e internacionales para complementar la entrega de recursos con módulos de educación financiera, acompañamiento técnico, gestión del conocimiento y monitoreo de impacto de las unidades económicas beneficiadas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué tasa de interés tendrán los créditos para mujeres emprendedoras en BanEcuador?

Tendrán una tasa de interés nominal anual preferencial del 9,80%.

El Decreto Ejecutivo 521 estableció que el Estado subsidiará la diferencia frente a la tasa ordinaria del mercado a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

❓ ¿Qué rango de edad se exige para acceder al programa Emprende Violeta Micro?

Deben tener entre 25 y 65 años de edad inclusive.

La normativa delimita el acceso a mujeres trabajadoras independientes con unidades productivas en funcionamiento y RUC o Rimpe activo.

❓ ¿Para qué rubros se pueden utilizar los créditos para mujeres emprendedoras?

Se destinarán exclusivamente a financiamiento de capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

Los recursos buscan consolidar o ampliar actividades comerciales, productivas o de servicios que ya se encuentren operando formalmente en el país.

❓ ¿Qué entidad bancaria otorga y califica estas operaciones crediticias?

BanEcuador B.P. es la entidad responsable de recibir, evaluar y aprobar los créditos.

El banco público aplicará su propia metodología de riesgos y solvencia para determinar montos, garantías, plazos y períodos de gracia.

❓ ¿El cumplimiento de los requisitos garantiza la aprobación del crédito?

No constituye precalificación ni garantiza el desembolso financiero.

El decreto aclara expresamente que la elegibilidad estatal no genera derecho automático al crédito, quedando la aprobación sujeta al análisis de riesgo bancario de BanEcuador.

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