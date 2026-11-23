Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Las actividades turísticas en Galápagos se vieron afectadas temporalmente debido a las inundaciones que afectaron a la isla Santa Cruz durante el feriado nacional. Este lunes 23 de noviembre de 2026, equipos de emergencia y maquinaria trabajan para remover los escombros y normalizar la operación de los servicios vinculados a los visitantes.

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Las lluvias registradas durante el fin de semana del 21 de noviembre dejaron 57 familias damnificadas y obligaron a habilitar dos alojamientos temporales y un refugio para 150 personas afectadas. Sin embargo, las afectaciones no han detenido la operación general de los principales servicios turísticos de las islas.

Algunos sitios ya reciben visitantes nuevamente

La reapertura de espacios turísticos fue una de las primeras señales de normalización tras las fuertes precipitaciones.

El Parque Nacional Galápagos informó que Tortuga Bay, en Santa Cruz, y el Centro de Crianza David Rodríguez, en San Cristóbal, quedaron habilitados para recibir turistas luego de las lluvias.

Las autoridades aplicaron restricciones en sitios puntuales el fin de semana, pero este lunes indicaron que los recorridos y visitas continúan en diferentes sectores del archipiélago.

La continuidad de estos espacios coincide con los trabajos de limpieza y rehabilitación que se mantienen en las áreas afectadas por el temporal.

Si bien el Parque Galápagos indicó que se habilitaron esas zonas, el área protegida mantiene cerrados cinco sitios de manera preventiva desde el pasado 5 de noviembre. Por ese motivo se suspendió el acceso a estos lugares:

San Cristóbal: Puerto Chino y Playa Baquerizo.

Santa Cruz: Las Grietas, Puntudo y El Chato.

Isabela: Los Humedales.

Hoteles, aeropuertos y cruceros

Las actividades turísticas en Galápagos también continúan y la operación de la infraestructura relacionada con el turismo se mantiene.

Según representantes del sector, todos los destinos de las islas permanecen abiertos. Además, los cruceros, aeropuertos, restaurantes y hoteles continúan funcionando con normalidad.

El presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo de Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón, señaló que las afectaciones se concentran en determinados barrios de Santa Cruz, mientras que en San Cristóbal e Isabela los sistemas de evacuación de agua permiten una rápida salida del líquido acumulado.

Turistas continúan visitando distintos atractivos de Galápagos mientras avanzan las labores de limpieza tras las fuertes lluvias. Foto: X Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

De acuerdo con los reportes recibidos por los agremiados, casi no se han registrado cancelaciones de las reservas porque los incidentes se registraron en sectores específicos.

Zonas más afectadas no coinciden con atractivos

Jackie Rivadeneira, de la empresa Viajes Unigalápagos, mencionó que las mayores afectaciones ocurrieron en Bellavista, Santa Rosa y otros sectores ubicados en la parte alta de Santa Cruz.

La ejecutiva indicó que Galápagos mantiene operativos sus atractivos turísticos y que los visitantes continúan realizando actividades en distintos puntos del archipiélago.

No obstante, también se precisó que algunos hoteles, hostales y alojamientos contratados mediante aplicaciones digitales resultaron afectados por las inundaciones en zonas como Bellavista y El Edén.

⟫https://t.co/a1ngksK7xV|🌧️Estos son los cantones en los que se registrarán lluvias intensas y moderadas desde esta noche👇 https://t.co/qJ1evXA3oq — El Comercio (@elcomerciocom) November 23, 2026

La evaluación de daños sigue en marcha mientras las autoridades actualizan el registro de familias afectadas y cuantifican los impactos provocados por las lluvias.

Condiciones climáticas pueden generar restricciones temporales

Aunque las actividades turísticas en Galápagos se desarrollan con normalidad, algunas operaciones dependen de las condiciones meteorológicas diarias.

Representantes del sector explicaron que, por lo general, las lluvias pueden afectar los vuelos o dificultar temporalmente el acceso al aeropuerto. También señalaron que las actividades marítimas pueden estar sujetas a restricciones según el estado del clima en cada jornada.

Sin embargo, indicaron que senderos y accesos permanecen habilitados.

Las inundaciones en Santa Cruz afectaron algunos hoteles y hostales de la isla. Foto: Facebook Alcaldía de Santa Cruz

Mientras tanto, continúan los trabajos para recuperar completamente los servicios básicos. El suministro eléctrico se restableció en un 99,49 %, se rehabilita de forma progresiva el servicio de agua potable y la vía Puerto Ayora – Canal Itabaca volvió a operar con normalidad tras las intervenciones realizadas en el sector Curva Brava. Así lo precisó el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

El movimiento turístico muestra crecimiento este año

En medio de este escenario, el flujo de visitantes mantiene relevancia para las islas. El Parque Nacional Galápagos registró 158.538 visitantes durante el primer semestre de 2026. Esa cifra representa un incremento del 9 % frente al mismo período de 2025.

Los datos se conocen mientras las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y los municipios de Santa Cruz y San Cristóbal continúan las labores de limpieza, remoción de sedimentos y recuperación de las zonas afectadas por las lluvias registradas en los últimos días.

Más información relaciona con las inundaciones en las islas Galápagos

Inundaciones en Galápagos; preguntas frecuentes

❓ ¿Las actividades turísticas en Galápagos continúan tras las inundaciones? Sí. Las actividades turísticas en Galápagos se mantienen operativas, aunque existen restricciones en algunos sitios puntuales.

Representantes del sector turístico señalaron que los destinos de las islas permanecen abiertos y que los cruceros, aeropuertos, restaurantes y hoteles continúan funcionando. Además, el Parque Nacional Galápagos informó que sitios como Tortuga Bay y el Centro de Crianza David Rodríguez volvieron a recibir visitantes tras las fuertes lluvias. ❓ ¿Qué zonas fueron las más afectadas por las inundaciones en Galápagos? Los mayores impactos se registraron en sectores de la isla Santa Cruz, especialmente en Bellavista, Santa Rosa y otras áreas ubicadas en la parte alta.

También algunos hoteles, hostales y alojamientos ubicados en sectores como Bellavista y El Edén resultaron afectados por las inundaciones. ❓ ¿Se han suspendido los principales atractivos turísticos por las inundaciones en Galápagos? No de forma general. Los atractivos turísticos continúan operando, aunque existen restricciones en determinados lugares.

El Parque Nacional Galápagos informó que Tortuga Bay, en Santa Cruz, y el Centro de Crianza David Rodríguez, en San Cristóbal, fueron habilitados para recibir turistas. Las autoridades señalaron que la suspensión se limita a sitios específicos. ❓ ¿Las inundaciones en Galápagos provocaron cancelaciones masivas de viajes? No. Los reportes del sector indican que las cancelaciones han sido mínimas.

El presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo de Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón, señaló que los incidentes ocurrieron en zonas puntuales, por lo que las cancelaciones de reservas han sido mínimas. ❓ ¿Qué servicios se han recuperado tras las inundaciones en Galápagos? El servicio eléctrico se restableció en un 99,49 %, el agua potable comenzó a rehabilitarse de manera progresiva y la vía Puerto Ayora – Canal Itabaca volvió a operar con normalidad.

Las autoridades informaron que continúan las labores de limpieza y remoción de escombros. Además, se retomó el paso en el sector Curva Brava, mientras el suministro de agua se restablece paulatinamente en distintos sectores de Santa Cruz.

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