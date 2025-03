La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocó al Pleno legislativo para continuar el tratamiento sobre la no conveniencia de la adjudicación del campo petrolero Sacha. La sesión está prevista para este jueves 13 de marzo de 2025, a las 10:00, en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo.

La convocatoria se da en medio de las preocupaciones sobre el impacto de esta adjudicación en la economía y la soberanía del Ecuador. Legisladores y varios sectores sociales señalaron sus inquietudes respecto a los términos del contrato y la posible afectación a los intereses nacionales.

Adjudicación del Campo Sacha y la Asamblea Nacional

El 28 de febrero del 2025, el Ecuador adjudicó el Campo Sacha, el más productivo de Ecuador, al consorcio privado Sinopetrol, integrado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiarias en ese orden de la canadiense New Stratus Energy y de la estatal china Sinopec.

El contrato aún no se ha firmado hasta este 10 de marzo de 2025. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa enfatizó que si la prima inicial de 1 500 millones de dólares no se desembolsa hasta el 11 de marzo a las 21:00, el contrato no se firmará y se analizarán otras opciones.

Sin embargo, según el gerente de Petrolia, Ramiro Paéz, cumplir con este plazo no sería posible. “Llegar al día martes o miércoles va a ser bastante difícil, no creo que podamos lograrlo, porque se requiere mucha documentación y aprobaciones de por medio”, señaló en una entrevista televisiva.

Según el Gobierno, los recursos provenientes de la prima serán destinados a áreas prioritarias como seguridad, salud, bonos sociales y créditos.