El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, revirtió un predio de la empresa minera Dundee Precious Metals, que fue incorporado en 2020 en el Registro Catastral. Esta empresa es concesionaria del proyecto Loma Larga, en Quimsacocha, Azuay. El alcalde Cristian Zamora señaló -este miércoles 10 de septiembre de 2025- las razones para tomar esta decisión.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció la decisión de revertir la incorporación al Registro Catastral del predio con clave Nro. 0101710300005, de propiedad de la empresa minera Dundee Precious Metals Inc.

El predio fue incorporado al Registro Catastral el 13 de octubre de 2020,

Zamora explicó que la Dirección General de Avalúos y Catastros del Municipio de Cuenca ha encontrado “graves y serias inconsistencias técnicas”.

Aclaró que la decisión no implica el desconocimiento del título adquisitivo de dominio a favor de la empresa minera por el área de 120 hectáreas, conforme a lo certificado por el Registro de la Propiedad.

El Alcalde de Cuenca señaló que existe un inusitado incremento del área en catastro municipal de más 140 hectáreas.

Esto, con respecto de lo que consta en la escritura de compra-venta del terreno, por parte de la empresa canadiense, “área que se emplaza en la zona de reserva de agua vital para la ciudad de Cuenca”.

Cronología catastral de la empresa minera

El 16 de noviembre de 2017, en la administración del exalcalde Marcelo Cabrera Palacios, se procedió a la suspensión de los registros del predio de la minera por superposición con otros derechos de propiedad.

El 13 de octubre de 2020, en la administración del exalcalde Pedro Palacios, se vuelve a incorporar el predio a la minera y, además, se incrementó en el catastro 140 hectáreas adicionales, a las 120 hectáreas que constan en la escritura de compra-venta.

Hoy, 10 de septiembre de 2025, con un informe suscrito por el Director de Avalúos y Catastros, el alcalde Cristian Zamora, resuelve revertir el catastro del predio de la empresa minera.

Este expediente será expuesto en la Comisión de Biodiversidad, en la Asamblea Nacional.

Sobre el proyecto Loma Larga, en Quimsacocha, organizaciones convocaron a una marcha el próximo 16 de septiembre.



