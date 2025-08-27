El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, informó sobre las acciones y los resultados contra la minería ilegal en lo que va de 2025, este miércoles 27 de agosto de 2025.

Más noticias:

Las acciones y resultados contra la minería ilegal en lo que va de 2025

En lo que va del 2025, las Fuerzas Armadas han ejecutado más de 233 mil operaciones militares en todo el territorio para enfrentar distintas amenazas a la seguridad.

Respecto a la minería ilegal, se han destruido 405 bocaminas, incautado 239 retroexcavadoras.

Además, 31 dragas y 86 917 explosivos, maquinaria y equipos utilizados por las mafias.

Las acciones del Bloque de Seguridad han afectado a las economías ilícitas de la minería ilegal por un valor superior a los 633 millones de dólares.

Más noticias: Ejército destruye maquinaria de minería ilegal en Tulcán

Este dinero ya no financiará asesinatos, tráfico de armas, drogas, extorsiones y actos terroristas, señaló el Ministerio de Defensa.

Cifras superiores en 2025

En comparación con el 2024, cuando la afectación económica fue de 557 millones de dólares, este año se ha logrado un incremento de más de 75 millones de dólares adicionales.

Este monto que representa un 13,6% más de resultados.

Mientras que en el 2024 se llevaron a cabo 19 919 operaciones, en lo que va del 2025 la cifra asciende a 20 915, es decir, 996 operaciones más.

Esto significa un incremento del 5% en la intensidad de esta lucha.

Operaciones fronterizas, Alto Punino y Buenos Aires

A esto se suman las operaciones estratégicas en zonas fronterizas y de alta conflictividad.

En la frontera norte se han ejecutado 8 305 operaciones, en la frontera sur 7 005, en el sector de Alto Punino 676 y en Buenos Aires 359.

Estas acciones han permitido establecer control territorial y golpear de manera decisiva a las mafias mineras.

Más noticias: Las Fuerzas Armadas neutralizaron una estructura de minería ilegal

Buenos Aires y Punino, “que antes estaban dominados por el crimen, hoy se encuentran bajo control de las Fuerzas Armadas”, dijo Defensa.

En estas zonas, la minería ilegal ha sido afectada en un 100%, pues las unidades militares de la jurisdicción mantienen operaciones permanentes que impiden la reactivación de esta actividad ilícita.

Destrucción de las economías criminales en torno a la minería ilegal

La minería ilegal está ligada a la explotación laboral, evasión de impuestos, lavado de dinero, violencia, secuestro y financiamiento al terrorismo.

“Combatirla implica cortar el flujo de dinero sucio que alimenta a las bandas criminales, recuperar territorios tomados por mafias y devolver la tranquilidad a comunidades que han vivido bajo constante amenaza”, indicó el Ministerio de Defensa.

Los principales blancos de estas operaciones han sido organizaciones del crimen organizado como Los Lobos, Los Tiguerones y disidencias de las FARC, que no solo destruyen los ecosistemas, sino que buscan controlar zonas estratégicas del Ecuador.

Enlace externo: Ministerio de Defensa de Ecuador

Te recomendamos: