Una jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil negó la acción de protección presentada por ocho jubilados del Ministerio de Educación, quienes denunciaron retrasos en la devolución del impuesto al valor agregado (IVA). La decisión se conoció este lunes 8 de diciembre, durante la reinstalación de la audiencia de primera instancia.

Acción de protección de jubilados por retrasos en devolución del IVA

El recurso fue interpuesto el 2 de septiembre. La audiencia se desarrolló de forma virtual el 21 de noviembre, cuando la jueza escuchó a las partes antes de emitir su resolución, este lunes. La jueza argumentó su decisión señalando que no existe vulneración de derechos.

Según los accionantes, el fallo afecta no solo les afecta a ellos, sino también a más de 1,5 millones de adultos mayores que dependen de la devolución del IVA.

Pagos parciales antes del fallo

En medio del proceso judicial, los ocho jubilados denunciantes recibieron devoluciones de IVA parciales correspondientes a entre uno y cuatro meses. Sin embargo, el grupo asegura que aún persisten deudas por los meses más recientes, como septiembre, octubre y noviembre.

La ley establece un plazo máximo de 60 días para devolver el IVA a adultos mayores y hasta 90 días para personas con discapacidad, pero los retrasos se han extendido a cinco, ocho e incluso once meses, según los afectados.

Contexto de la controversia

La discusión se produce en un momento en que el propio SRI reporta cifras récord de recaudación. Entre enero y octubre de 2025, el Estado obtuvo 9 084 millones de dólares por IVA, un incremento del 9,8 % impulsado por la subida del impuesto del 12 % al 15 %.

Según los denunciantes, un fallo favorable habría obligado al Estado a devolver los valores retenidos en un plazo de 24 a 48 horas. Ante la negativa, los jubilados anunciaron que presentarán una apelación ante un tribunal de la Corte Provincial.

