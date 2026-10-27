10 nuevos pozos petroleros en Ecuador aportan 19 521 barriles diarios

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Ecuador incorporó 10 nuevos pozos petroleros, con los que suma 19 521 barriles diarios de crudo a la producción durante octubre de 2026. La estatal petrolera Petroecuador informó este 27 de octubre que las nuevas perforaciones forman parte de una campaña que busca aprovechar el potencial de distintos campos de crudo y mantener la capacidad productiva.

Los pozos con mayor aporte de producción

Los diez nuevos pozos petroleros se encuentran en las provincias de Orellana y Sucumbíos. El de mayor producción es Auca P252H UI, con un aporte de 3 640 barriles diarios. Le sigue Shushufindi T-241 UI, con 3 229 barriles diarios.

También destacan Auca L-245H UI, con 2 290 barriles diarios, y Dureno A-002CA, con 1 658 barriles por día. Otros pozos incorporados son Sacha AR-500 UI, Auca M-141H, Drago Norte A-050 II, Auca L-251H UI, Ishpingo B-053 MI y Auca K-248H UI.

La perforación continúa durante 2026

Según dijo la estatal en un comunicado, la campaña de desarrollo de nuevos pozos petroleros ha avanzado durante 2026 con inversión pública y privada y ha permitido perforar 94 pozos en total hasta octubre. Además, se estima incorporar otros 19 más hasta diciembre.

Los trabajos forman parte de la planificación anual para sostener la actividad productiva petrolera en las áreas de explotación existentes. De esta forma, la producción acumulada de crudo de Ecuador hasta septiembre alcanzó un cumplimiento de casi el 98% de la meta establecida, agregó Petroecuador.

Reacondicionamiento de pozos acompaña la estrategia

A la perforación de nuevos pozos petroleros se suma el programa de reacondicionamiento de 651 pozos, una intervención que busca recuperar y optimizar la producción de la infraestructura que ya se encuentra en operación.

Petroecuador aseguró que ambas actividades han permitido sostener una producción superior a los 370 000 barriles de crudo por día (boepd), con los que se generan ingresos para el Estado.

Más información de la producción petrolera de Ecuador

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