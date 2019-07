Negaron nuevas medidas cautelares a favor del presidente del CPCCS

LEA TAMBIÉN

La Unidad Judicial Norte 2, con sede en Guayaquil, no admitió la solicitud de medidas cautelares que buscaba detener el proceso de juicio político contra José Carlos Tuarez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La resolución se hizo efectiva este lunes 29 de julio del 2019, pero la solicitud había sido presentada, el pasado 25 de julio, por el ciudadano Miguel Iván Arroba Reinoso.



“No existe el acto donde se observe la vulneración de derechos constitucionales ni se ha demostrado la urgencia de las circunstancias, que se dice fueron provocadas por la amenaza o violación inminente de un derecho que resulte peligrosa, por lo que la acción planteada no es la correcta, ni la adecuada…”, reza la resolución firmada por el juez Francisco Mendoza.



Agregó que en este caso en particular, están frente a una observación de índole administrativa y las medidas cautelares no tienen por objeto reparar el daño, sino solamente evitarlo o suspenderlo.



“Lo que denota que no es viable recurrir por la vía constitucional a obtener tutela de la protección cautelar”.



Más temprano, los directivos del movimiento político Unidad Popular (UP) en Guayas habían denunciado en una rueda de prensa que esta acción en los juzgados constituía una segunda intentona para frenar el juicio político contra Tuárez.



“Este pedido de medidas cautelares, que está en manos de la función judicial, debe ser inadmitido de manera inmediata”, amenazó Alonso López, director de UP en la provincia más poblada del país.



“Si el juez accede a admitir a trámite solicitaremos participar como terceros interesados —a través de un Amicus Curiae— y convocamos a los sectores sociales para este hecho. Es el momento que en Ecuador se detengan este tipo de acciones que afectan a la lucha contra la corrupción”, había advertido.



López recordó que ya una anterior acción le fue negada a Tuarez. Esto luego de que la jueza María de las Mercedes Cuastumal de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores de Ibarra negará una solicitud de medidas cautelares.



Este escenario se presentó justo cuando este lunes, Tuárez y los consejeros Richar Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio están convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a comparecer con sus argumentos de descargo en los procesos de juicio político en contra de ellos, que son tres en total.