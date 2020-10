La naturaleza de cuatro provincias del Ecuador atrae a los turistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las hosterías registran una recuperación. Para el feriado que se iniciará mañana, 9 de octubre del 2020, la mayoría de los 60 establecimientos de este tipo de Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi está copada con reservaciones.

Eso ocurre, por ejemplo, en Killary Lodge, que está en la comunidad de Jacarín, en el límite de Azuay y Cañar. En sus 2 hectáreas hay juegos infantiles, una laguna natural para paseos en bote, cabañas, hamacas, tarabita, senderos para ciclismo y una granja. Desde allí se asciende a los cerros Cojitambo y Pachamama.



El pasado fin de semana, las tres cabañas estuvieron ocupadas y para este feriado ya están reservadas. La capacidad máxima es de 20 personas por día. “Estamos contentos porque nos estamos recuperando”, señaló su propietario, Petronio Orellana.



Para Mayra Toledo, presidenta de la Corporación de Guías y Profesionales de Guías del Austro, los espacios de naturaleza tienen más demanda. “Las personas prefieren espacios abiertos, que ofrezcan seguridad, salud y distanciamiento”.



Según Orellana, el cliente es más exigente para escoger el hospedaje, alimentación y entretenimiento, “por lo que nos ajustamos al cambio”.



Los dueños de las hosterías Dos Chorreras, Caballo Campana, Durán y El Ángel, en la provincia del Azuay, promocionan la conexión con la naturaleza y garantizan el cuidado de la salud a sus visitantes.



“Vivimos un momento distinto y hay que explicar al cliente -antes de confirmar su reservación- las condiciones de servicio y medidas de salud”, dijo Nancy Ulloa, dueña de Estancia El Ángel.



Su hostería tiene capacidad para 55 personas y trabaja con un aforo de 16. Los huéspedes pueden ocupar máximo una hora los espacios comunales como piscinas, jacuzzi, sauna, huertos y juegos infantiles.



Además, la hostería ofrece el servicio todo incluido, que cuesta USD 40 por persona. Es decir, el uso de las instalaciones y alimentación.



De la misma forma trabaja Dos Chorreras, ubicada en El Cajas. La hostería está rodeada de lagunas, vegetación, biodiversidad de flora y fauna y ofrece pesca deportiva, cabañas y otros servicios.



Su propietario, Guido Carrasco, dijo que los clientes no pasan encerrados ni hay aglomeraciones. Pueden distribuir el tiempo en recorrer senderos del Parque Nacional Cajas, pasear en bicicleta, ascender montañas y otras actividades.



Dos Chorreras tiene capacidad para 65 personas en hospedaje y desde hace dos meses trabaja con el 80% de su ocupación; y en el restaurante, con el 50% de aforo. “Tenemos reservas hasta el 7 de noviembre. Los fines de semanas estamos llenos”, señaló Carrasco.



En la Sierra Norte, los parajes naturales son los sitios preferidos. Para Ricardo Andrade, director del Ministerio de Turismo de las zonas 1 y 2, una vez liberadas las restricciones, los ecuatorianos prefieren visitar las montañas, lagos, ríos y parque naturales.



En el valle de Íntag, a 90 minutos de Cotacachi, 40 dueños de fincas y restaurantes crearon la Ruta de Turismo Activo, Rural y Naturaleza. Ofrecen paseos a caballo, recorridos en bicicleta, senderismo y sitios para acampar. La mayoría de actividades cuesta USD 10.



El fin de semana, Santiago Chamorro y siete amigos visitaron las Siete Cascadas, un destino subtropical ubicado entre Imbabura y Esmeraldas. Antes preferían ir a Quito, Otavalo o Cayambe.



No olvide

​

Si desea visitar cualquier parque nacional o complejo arqueológico, antes debe reservar el ingreso, porque todos están trabajando con aforos reducidos.



Dentro de los centros de hospedaje asegúrese que las zonas y servicios estén disponibles y los horarios establecidos. Respete los aforos permitidos.



Tenga presente su estado de ánimo y salud. Si se siente mal o ha estado expuesto al covid-19 en los últimos 14 días es mejor no salir.



Infórmese de la ruta para llegar al destino, tiempo de viaje y medidas de restricción en la zona a la que llegará, para evitar sanciones.



En la Sierra se registra un clima frío y lluvias en los últimos días. Lleve ropa abrigada y lo que necesite para no tener incon­venientes.