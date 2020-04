¿Por qué el Municipio de Durán cerró empresa de mascarillas por cerca de 24 horas?

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, informó la tarde del domingo 5 de abril del 2020 que se ha "levantado el sello de clausura realizada con el Intendente de Policía y funcionarios de la Gobernación del Guayas" a una empresa que distribuía mascarillas en ese cantón de la provincia.

Los sellos se removieron después de que el director del departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Durán, Alfredo Yuquilema, confirmara la sanción impuesta a la firma el sábado 4 de abril.

El sábado, Yuquilema dijo que la acción se llevó a cabo, junto a la Intendencia del Guayas, para evitar la especulación, durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



"Desde que se dio el primer caso de coronavirus fui personalmente a pedir mascarillas, que se nos venda o ayude con las mismas y siempre se hicieron los sordos, pero sí tenían para hacer negocios con sus distribuidores autorizados". Así lo aseguró en una publicación en su cuenta de Facebook.



La acción generó cuestionamientos entre los usuarios de la red social, que lamentaron la clausura de la empresa, que distribuye mascarillas a escala local y nacional.



Al respecto, el funcionario municipal escribió: "Señores estamos en emergencia sanitaria necesitamos las mascarillas para que la gente no se siga contagiando ...en China cuesta USD 1,30 y la quieren vender en USD 8, a través de los distribuidores autorizados. No a la especulación, la salud no es un juego". Junto al mensaje, Yuquilema adjuntó correos y mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con delegados de la empresa.



En un comunicado, el alcalde Narváez también dijo: "Quisimos comprar directamente a la empresa importadora para evitar la especulación que se está dando en su cadena de distribuidores, porque el Municipio debe cuidar cada centavo con la finalidad de poder seguir atendiendo las múltiples necesidades de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables, pero se nos informó que ellos no venden a Municipios ni instituciones públicas y que debíamos ir a comprar las mascarillas donde sus distribuidores a precio de mercado".



El Burgomaestre dijo que tras remover los sellos de clausura, se habría advertido a la empresa "que deben darle prioridad a los pedidos de las instituciones que están al frente de la emergencia, por cuanto estamos bajo estado de excepción".

Alberto Acosta Burneo, empresario y analista económico, criticó la acción municipal. Señaló en su cuenta Twitter que esto generaría más problemas en la población que busca abastecerse de mascarillas durante la emergencia.



"Si clausuran a la empresa que elabora e importa mascarillas, ¿cómo esperan que nos proveamos de esos insumos fundamentales? Los políticos son más peligrosos que el covid-19", publicó Acosta.



Los representantes de la compañía están citados a comparecer ante la Comisaría Municipal 2, a las 10:00 de este lunes 6 de abril del 2020, según la notificación que se entregó el día de la clausura. La empresa no ha emitido un pronunciamiento sobre el tema.