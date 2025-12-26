El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes, 26 de diciembre de 2025, que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se producirá probablemente el próximo domingo, 28 de diciembre de 2025, en Florida.

Más noticias

Reunión directa entre Zelenski y Trump

Zelenski señaló que el encuentro se realizará durante el fin de semana y que la agenda será amplia. Indicó que espera mantener una reunión directa con Trump para abordar asuntos clave del conflicto.

De acuerdo con el presidente ucraniano, las delegaciones de ambos países tratarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra. También se analizarán las garantías de seguridad que podría ofrecer Washington y un posible acuerdo económico, informó EFE.

El jefe de Estado explicó que el plan de paz está avanzado en un 90 %. Aseguró que el objetivo es cerrar los temas pendientes para completar la propuesta al 100 %.

Entre los asuntos aún abiertos figuran las concesiones territoriales que Kiev estaría dispuesta a considerar. Zelenski admitió que se trata de cuestiones delicadas que requieren negociaciones cuidadosas.

El mandatario ya adelantó en Telegram que planeaba reunirse con Trump en un futuro cercano. Añadió que antes de fin de año se podrían tomar decisiones importantes sobre los esfuerzos diplomáticos.

El medio ucraniano Kyiv Post informó, citando fuentes diplomáticas, que la reunión podría celebrarse el domingo 28 de diciembre. El encuentro tendría lugar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Zelenski mantuvo una conversación telefónica con Steve Witkoff

Zelenski mantuvo además una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner. En ese diálogo se abordaron nuevas ideas sobre formatos y hojas de ruta para alcanzar la paz, según EFE.

Esta semana el presidente presentó por primera vez el contenido detallado del plan de 20 puntos. La propuesta incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Ucrania.

Sin embargo, siguen pendientes temas clave como las exigencias territoriales de Moscú. También está sin resolver la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Enlace externo: Ucrania