Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 el regreso de nueve niños ucranianos que permanecían en territorios ocupados por Rusia. La operación fue posible gracias a la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

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Los menores, procedentes de las regiones de Jersón y Zaporiyia, así como de Crimea, lograron llegar a territorio bajo control del Gobierno de Kiev. También fueron evacuadas la abuela de uno de los niños y otra mujer con discapacidad, según informó EFE.

Nueve niños regresan a Ucrania desde territorios ocupados

Zelenski confirmó que el menor de los nueve niños tiene ocho años. El mandatario agradeció públicamente la intervención de Melania Trump y destacó el trabajo del defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, durante las gestiones para concretar el regreso.

La primera dama estadounidense había anunciado un día antes la reunificación de nueve menores con sus familias. El proceso fue resultado de la cooperación entre Washington, Moscú y Kiev, según EFE.

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Melania Trump medió en la evacuación de civiles

La operación también permitió trasladar a una mujer con discapacidad que residía en un centro de cuidados especializados de Oleshki, en el sur de Ucrania.

Esta localidad fue escenario de una tregua humanitaria inédita, acordada a finales de octubre. La iniciativa fue impulsada por la oficina de Melania Trump para facilitar la evacuación de civiles de zonas ocupadas por Rusia.

Ucrania reporta 2 875 personas recuperadas

Zelenski informó que 2 875 ciudadanos ucranianos han regresado a territorio controlado por Kiev desde Rusia o zonas ocupadas, desde el inicio de la invasión rusa.

El presidente también reconoció el respaldo de la coalición internacional que acompaña a Ucrania en los esfuerzos para recuperar a los menores separados de sus familias, informó EFE.

Con información de EFE

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