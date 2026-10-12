Zelenski acepta la tregua energética y Putin mantiene la incertidumbre

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este lunes, 12 de octubre de 2026, su disposición a respetar una tregua energética con Rusia, anunciada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, el Kremlin evitó confirmar el acuerdo y la Unión Europea (UE) aprobó nuevas sanciones contra Moscú.

Según informó EFE, Zelenski aseguró que Ucrania aceptará el alto el fuego si Rusia también se compromete a detener los ataques contra infraestructuras energéticas.

Zelenski acepta la tregua energética propuesta por Trump

Durante una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia, el mandatario ucraniano afirmó que su Gobierno está dispuesto a cumplir el acuerdo. No obstante, denunció que las fuerzas rusas atacaron una central eléctrica en la región de Járkov después del anuncio de Trump.

Zelenski también advirtió que Ucrania continuará respondiendo a los ataques contra su infraestructura energética. Esto ocurre pese a las exigencias de Washington para que Kiev evite atacar refinerías rusas.

EFE señaló que el presidente ucraniano condicionó la tregua a un compromiso equivalente por parte de Moscú.

Putin evita confirmar el alto el fuego con Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, afirmó que los contactos continúan y que Rusia informará cuando tenga novedades. Sin embargo, no confirmó que exista un acuerdo para detener los ataques.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Zelenski de buscar una pausa para recuperar fuerzas militares y recibir más armamento de sus aliados europeos.

Péskov también respondió a la propuesta de celebrar elecciones en Ucrania. Aseguró que Putin podría ordenar detener los ataques durante la jornada electoral, si Kiev decide convocarlas.

La Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Rusia

Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron un paquete de sanciones que afecta a cerca de 1 600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, cuestionó los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas. El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió mantener la presión económica sobre Moscú.

Según EFE, el presidente francés, Emmanuel Macron, también expresó dudas sobre la tregua. Señaló que Rusia continuaba bombardeando infraestructuras energéticas y anunció que espera conversar con Trump sobre la situación.

Con información de EFE

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