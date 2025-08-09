“Xenofobia” en examen. Así calificaron varios médicos ecuatorianos el nuevo control aplicado en Argentina para validar las calificaciones del Examen Único de residencias médicas, informó La Nación. La medida se dio tras el escándalo por presunto fraude en la primera evaluación, donde el Gobierno argentino denunció a un médico ecuatoriano por grabar la prueba con anteojos inteligentes, según publicó días atrás EL COMERCIO.

Más noticias

El Ministerio de Salud de la Nación convocó a 141 postulantes para repetir el examen. De ellos, se presentaron 117, equivalentes al 83%. Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, explicó que el objetivo es validar las calificaciones y que el primer examen no fue anulado.

Quejas por trato recibido

En el Palacio Libertad, los aspirantes pasaron controles estrictos: verificación de DNI, revisión con detectores, retención de celulares y separación de asientos. No se permitió el ingreso de prensa, alimentos ni agua. Un médico ecuatoriano, que prefirió no dar su nombre, afirmó que se sintió discriminado. “Nos filmaron todo el tiempo. Esto es xenofobia”, dijo, citado por La Nación.

No te pierdas de leer: Trampa en examen de residencias médicas en Argentina, hay universitarios ecuatorianos involucrados

Otro profesional de Cuenca señaló que se vulneró su derecho a la igualdad, pese a haber homologado su título y cumplir todos los requisitos migratorios. Solicitó la intervención de la Embajada de Ecuador en Argentina.

Contexto del caso

El Ministerio de Salud argentino investiga un posible fraude masivo en el examen del 1 de julio de 2025, luego de detectar patrones anormales de calificaciones, especialmente en la sede del Parque Olímpico. Entre los citados a repetir, 109 son médicos extranjeros.

Te puede interesar: Confirman reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

El ministro Mario Lugones defendió la medida en la red social X: “Defender el mérito es cuidar la salud de los argentinos”. Los resultados del nuevo examen se publicarán en los próximos días.

Te recomendamos: