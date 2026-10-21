Vladímir Putin acepta reanudar las negociaciones de paz en Ucrania

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación estadounidense. La propuesta se abordó este miércoles, 21 de octubre de 2026, durante una reunión con Steve Witkoff, emisario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, Putin expresó su disposición a participar en una cumbre tripartita con Trump y el mandatario chino, Xi Jinping. El encuentro podría celebrarse durante la cumbre de la APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre de 2026 en China.

Putin acepta retomar el diálogo de paz sobre Ucrania

Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, informó que Rusia está dispuesta a reanudar las negociaciones tripartitas alrededor del 10 de noviembre. El objetivo sería establecer un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto.

Según EFE, Witkoff pidió a Putin que regresara a la mesa de negociaciones, incluso mediante conversaciones técnicas. El emisario estadounidense también transmitió nuevas propuestas acordadas entre Kiev y los países europeos.

Sin embargo, Moscú mantiene su rechazo a realizar concesiones territoriales y políticas. Rusia también se opone a un alto el fuego en las condiciones planteadas hasta ahora.

Zelenski propone congelar la línea del frente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió congelar la línea del frente como una vía para detener la guerra. Su propuesta contrasta con la postura de Putin, quien busca controlar toda la región de Donetsk.

Las garantías de seguridad siguen entre los principales asuntos pendientes. Las conversaciones también están condicionadas por los desacuerdos territoriales y la continuidad de los ataques rusos.

EFE señaló que las consultas recientes entre representantes europeos, Ucrania y Estados Unidos buscaron avanzar hacia un posible cese definitivo de las hostilidades.

Putin propone una cumbre con Trump y Xi Jinping

El Kremlin planteó celebrar una reunión entre los tres mandatarios en Shenzhen, ciudad china que acogerá actividades relacionadas con la APEC. Ushakov afirmó que los líderes han expresado su disposición a encontrarse.

Trump manifestó interés en una cumbre centrada también en el desarme nuclear. No obstante, todavía deben concretarse los detalles y la agenda del encuentro, que podría abordar asuntos de seguridad internacional y las negociaciones sobre Ucrania.

Con información de EFE

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