Un grupo de científicos descubrió una reserva de agua líquida en Marte, en las profundidades de la corteza rocosa del planeta.

El hallazgo procede de un nuevo análisis de los datos del Mars Insight Lander de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que aterrizó en el planeta en 2018.

Los datos sísmicos del módulo de exploración Insight de la NASA revelaron la nueva información sobre el “planeta rojo”.

El descubrimiento en Marte y la posibilidad de vida

Se descubrió la existencia de una gran reserva de agua líquida subterránea en el interior de Marte.

Esta cantidad podría llenar la superficie del planeta rojo de océanos de uno o dos kilómetros de profundidad.

El hallazgo es una buena noticia para los científicos que estudian el destino del agua de Marte tras la desaparición de sus océanos hace más de 3 000 millones de años.

Sin embargo, este depósito líquido está a tal profundidad que no servirá para abastecer de agua a una futura colonia de Marte ni, probablemente, para la búsqueda de vida en ese planeta.

Los autores del estudio, un equipo internacional liderado por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego (Estados Unidos), han estimado que el agua está almacenada en pequeñas grietas y poros de roca en mitad de la corteza marciana, entre 11,5 y 20 km bajo la superficie, una profundidad que incluso en la Tierra, es todo un reto.

Por el momento, el hallazgo, cuyos detalles se han publicado este lunes en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas), ayudará a responder las preguntas sobre la historia geológica del planeta.

“Comprender el ciclo marciano del agua es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánta hay”, explica Wright.

La recolección de la información

En el nuevo estudio, el equipo de Wright empleó los datos recolectados por InSight que recogió información del suelo directamente bajo él sobre variables como la velocidad de las olas de Marte, a partir de las cuales los científicos pueden inferir qué sustancias residen bajo la superficie.

Estos datos se introdujeron en un modelo basado en una teoría matemática de la física de las rocas y a partir de ahí, los investigadores concluyeron que la presencia de agua líquida en la corteza era la explicación más plausible.

“Aunque los datos disponibles se explican mejor por una corteza media saturada de agua, nuestros resultados ponen de relieve el valor de las mediciones geofísicas y de mejores restricciones sobre la mineralogía y la composición de la corteza de Marte”, concluye el estudio.