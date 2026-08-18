Trump vuelve a llamar al estrecho de Ormuz un ‘nuevo territorio estadounidense’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este martes al estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio estadounidense”. El mandatario publicó en su red social Truth Social una fotografía de un mapa de esta estratégica ruta marítima con esa denominación.

La imagen muestra el estrecho que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Trump marcó la zona con un círculo y colocó sobre el mapa el texto “NUEVO territorio de Estados Unidos”. La publicación también incluye una franja azul, roja y blanca con estrellas. Con este mensaje, el mandatario estadounidense reiteró una idea que ya había planteado en los últimos días.

Trump eleva el tono frente a Irán

El pasado viernes, Trump dijo que planeaba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” después de “derrotar a Irán”. Con esa declaración aumentó la presión contra Teherán, mientras las negociaciones entre ambos países continúan estancadas.

Además, el plazo establecido para el alto el fuego acordado en junio ya terminó. Trump hizo esa declaración durante un mitin político en Long Island, Nueva York.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, afirmó entonces el presidente estadounidense.

Días antes, Trump también había mencionado la posibilidad de que Estados Unidos se “quede” con el estrecho. El mandatario sostuvo que su país ya controla esta ruta marítima debido a los ataques estadounidenses realizados desde febrero, que, según su argumento, redujeron las capacidades militares de Irán.

Teherán, sin embargo, rechazó esa afirmación.

El miércoles pasado, Trump volvió a pronunciarse sobre el tema en Truth Social. “Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió. En esa misma publicación aseguró que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

Venció el plazo para negociar el fin de la guerra

La nueva publicación de Trump llega un día después de que venciera el plazo de 60 días establecido por Estados Unidos e Irán. Ambos países fijaron ese período tras firmar un memorando de entendimiento el 17 de junio.

El documento establecía el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”. El acuerdo formaba parte de un proceso destinado a negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

El plazo terminó este lunes 17 de agosto. Mientras tanto, Trump mantiene sus declaraciones sobre el estrecho de Ormuz y su enfrentamiento con Irán.

El estrecho se encuentra entre Irán y Omán. La vía marítima constituye una de las principales rutas del mundo para transportar petróleo y gas. Por su importancia para el tránsito de estos recursos, también se convirtió en uno de los principales focos de tensión dentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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