Trump quiere apropiarse de Ormuz tras la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pretende declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense después de “derrotar a Irán”, una declaración que eleva la tensión en medio de la guerra y abre nuevas interrogantes sobre el futuro de una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Trump hizo la declaración el viernes 14 de agosto de 2026 durante un acto en Long Island, Nueva York. El mandatario sostuvo que Estados Unidos ya controla de hecho el paso marítimo debido al bloqueo desplegado en la zona y afirmó que ninguna embarcación puede atravesarlo sin autorización estadounidense. Sus palabras llegan mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre el control del estrecho y las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas.

Trump pone a Ormuz en el centro de la guerra con Irán

Trump planteó que Estados Unidos podría declarar próximamente al estrecho como territorio estadounidense. El mandatario vinculó esa posibilidad con lo que considera el control que Washington ejerce sobre la navegación debido a su presencia militar y al bloqueo contra Irán.

La afirmación, sin embargo, no modifica por sí misma la situación jurídica de Ormuz. El estrecho se encuentra entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Las aguas territoriales de ambos países abarcan partes del corredor utilizado para la navegación internacional.

Teherán rechaza la versión estadounidense sobre quién controla el paso. Hossein Taeb, jefe de la organización paramilitar Basij, sostuvo que Ormuz está bajo control iraní, mientras Washington ha defendido que su despliegue naval le permite determinar el tránsito de embarcaciones. Ambas posiciones forman parte de una disputa que se ha intensificado mientras fracasan los intentos diplomáticos para detener la guerra.

¿Puede Trump convertir a Ormuz en territorio estadounidense?

La declaración del presidente estadounidense plantea una diferencia fundamental entre control militar y soberanía territorial. Que un país despliegue fuerzas militares, establezca un bloqueo o tenga capacidad para condicionar la navegación no convierte automáticamente una zona en parte de su territorio.

Trump no ha detallado un mecanismo jurídico mediante el cual Estados Unidos pueda incorporar el estrecho. Su argumento se ha concentrado en el control que, según sostiene, Washington ejerce actualmente sobre la navegación.

El planteamiento adquiere mayor relevancia porque Ormuz no es una ruta marítima exclusivamente estadounidense ni iraní. Es un corredor internacional cuya ubicación resulta estratégica para países productores de petróleo del golfo Pérsico.

La disputa sobre su control, además, forma parte de las negociaciones entre Washington y Teherán. El acuerdo provisional alcanzado en junio buscaba, entre otros puntos, avanzar hacia la reapertura del estrecho y reducir las hostilidades, pero las diferencias entre las partes impidieron consolidar una salida permanente al conflicto.

El petróleo explica por qué Ormuz es estratégico

La importancia de Ormuz va mucho más allá de su reducido tamaño geográfico. Antes de las restricciones provocadas por la guerra, aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado atravesaba esta vía marítima.

Por esa razón, cualquier alteración de la navegación puede repercutir en la oferta energética internacional y en los precios.

La incertidumbre se trasladó este lunes 17 de agosto al mercado petrolero. El crudo Brent cerró con un incremento de 2,65 %, hasta 90,87 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate subió 2,55 %, hasta 84,50 dólares.

Irán endurece su posición ante Estados Unidos

Teherán tampoco ha dado señales de abandonar sus exigencias sobre Ormuz. El Gobierno iraní condiciona la normalización de la navegación y un eventual acuerdo con Estados Unidos a una serie de demandas relacionadas con el bloqueo, las sanciones y el conflicto.

Las diferencias alrededor de Ormuz permanecen como uno de los puntos centrales de la disputa. Mientras Trump sostiene que Estados Unidos controla la vía marítima y plantea declararla territorio estadounidense, Irán reivindica su capacidad para decidir sobre la navegación.

Preguntas frecuentes sobre la declaración de Trump y el estrecho de Ormuz:

❓ ¿Qué dijo Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz? Trump aseguró que pretende declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.

Según sus declaraciones del 14 de agosto de 2026, Estados Unidos tendría actualmente el control de hecho de la navegación debido al bloqueo desplegado contra Irán. El mandatario sostuvo que las embarcaciones no pueden atravesar la zona sin autorización estadounidense. ❓ ¿Estados Unidos puede convertir Ormuz en territorio estadounidense? El control militar no implica automáticamente soberanía territorial.

La declaración de Trump no modifica por sí sola la situación jurídica del estrecho. Ormuz se encuentra entre Irán y Omán, cuyas aguas territoriales abarcan partes del corredor marítimo. Trump tampoco detalló un mecanismo jurídico para una eventual incorporación a Estados Unidos. ❓ ¿Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante? Porque es una de las principales rutas energéticas del mundo.

Antes de las restricciones provocadas por la guerra, aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado atravesaba esta vía. Una interrupción del tránsito puede afectar la oferta internacional y presionar los precios energéticos. ❓ ¿Cómo está afectando la tensión al precio del petróleo? La incertidumbre sobre Ormuz está generando presión sobre los mercados petroleros.

Según el texto proporcionado, el 17 de agosto el Brent cerró con un incremento del 2,65%, hasta 90,87 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate avanzó 2,55%, hasta 84,50 dólares. El movimiento estuvo relacionado con las preocupaciones sobre la oferta y las dificultades para alcanzar una solución diplomática. ❓ ¿Qué posición mantiene Irán sobre el estrecho de Ormuz? Irán rechaza que Estados Unidos controle legítimamente el estrecho.

Teherán reivindica su capacidad de control sobre la zona y mantiene exigencias relacionadas con el bloqueo, las sanciones y el conflicto. Según el texto, un alto funcionario iraní afirmó además que el país decidió pasar de una política militar defensiva a una postura “plenamente ofensiva” ante el estancamiento de las negociaciones.

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