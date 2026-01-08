El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió incentivos y compensaciones a las petroleras estadounidenses que decidan invertir en Venezuela. El objetivo es reactivar el sector energético del país sudamericano en un plazo de 18 meses, aunque la industria mantiene serias dudas, según EFE.

Más noticias

Donald Trump incentiva a petroleras de Estados Unidos

Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump sugirió que su Gobierno reembolsaría a las compañías que apuesten por el crudo venezolano. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó la existencia de un “diálogo activo” con empresas del sector para explorar mecanismos de compensación, de acuerdo con EFE.

Wright reconoció, sin embargo, que la recuperación requerirá decenas de miles de millones de dólares y un periodo prolongado. También señaló que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de petróleo venezolano, lo que añade incertidumbre al escenario.

Expertos advierten que el contexto sigue siendo poco claro para inversiones de largo plazo. Diego Rivera Rivota, investigador del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, señaló a EFE que las petroleras toman decisiones con horizontes de entre 10 y 25 años.

Venezuela posee las mayores reservadas de crudo del mundo

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con 364 000 millones de barriles. Sin embargo, su producción representa apenas el 1 % del total global, según análisis de Standard & Poor’s.

La producción cayó de 3 millones de barriles diarios en 2008 a cerca de 963 000 en diciembre pasado. El desplome se atribuye a la falta de inversión y al deterioro de la infraestructura, con unos 28 000 pozos inactivos.

El Departamento de Energía anunció un levantamiento selectivo de sanciones para facilitar la venta de crudo. Analistas consideran que alcanzar 1,5 millones de barriles diarios requerirá miles de millones de dólares en inversiones adicionales.

La incertidumbre política es el principal obstáculo para las petroleras. Persisten dudas sobre la estabilidad del Gobierno venezolano y sobre la continuidad de la política estadounidense más allá de 2028.

Además, las empresas mantienen recelos por expropiaciones pasadas. Existen cerca de 60 procesos de arbitraje contra Venezuela por unos 30 000 millones de dólares, lo que sigue pesando en cualquier decisión de inversión.

Enlace externo: Venezuela

Con información de EFE