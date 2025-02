El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, 12 de febrero de 2025, que la aspiración de Ucrania a formar parte de la OTAN no es “práctica” y consideró “poco probable” que el país logre recuperar todo el territorio que Rusia le arrebató desde 2014, en el que se incluye la península de Crimea.

Más noticias

“No creo que sea práctico”, señaló en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca al ser preguntado sobre las aspiraciones de Ucrania para unirse a la Alianza Atlántica.

Trump citó los comentarios realizados este por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que no es “realista” que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia comenzó a ocupar sus territorios, ni que el país pueda ingresar en la OTAN como resultado de un acuerdo de paz.

“Tenemos un nuevo secretario de Defensa que es excelente. Hoy hizo una declaración diciendo que piensa que es improbable o impráctico. Creo que probablemente eso sea cierto”, dijo Trump, quien añadió que estaría “de acuerdo” en retirar la promesa de membresía de Ucrania en la OTAN de la mesa de negociación.

En la última cumbre de la OTAN, celebrada en Washington con motivo de su 75 aniversario, la Alianza reafirmó el compromiso formulado por primera vez en 2008 de que Ucrania se convierta en miembro, aunque no se definió una fecha para su ingreso.

Preguntado sobre si Ucrania podría regresar a las fronteras anteriores a 2014, Trump respondió que sería “poco probable” y reiteró la necesidad de que Ucrania “haga la paz”.

“Sin duda, parece ser improbable. Tomaron mucha tierra y lucharon por ella, perdieron muchos soldados, pero me parece improbable. No estoy diciendo aquí mi opinión al respecto, pero he leído mucho sobre esto y muchas personas lo piensan”, afirmó.

Trump quiere ayuda militar

Trump también insistió en que Estados Unidos quiere que la ayuda militar enviada a Ucrania esté “asegurada” y volvió a sugerir la idea de un “préstamo”, con la posibilidad de que Kiev ofrezca a cambio algunos recursos naturales, como minerales críticos, clave para los avances tecnológicos.

Sus declaraciones suponen un cambio importante respecto a la postura de su antecesor, Joe Biden (2021-2025), quien respaldó las aspiraciones de Ucrania a la OTAN, aunque sin definir un calendario preciso para evitar provocar a Rusia.

La diferencia clave es que Biden dejaba en manos de Ucrania los términos para finalizar la guerra, mientras que Trump está diciendo públicamente lo que, en su opinión, debe hacer el Gobierno ucraniano.

Este miércoles, Trump conversó por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y, en un mensaje en Truth Social, anunció que ambos países llegaron a un acuerdo para iniciar “negociaciones inmediatas” con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania.

Posteriormente, habló también con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y afirmó que él también “quiere la paz”.

La siguiente señal de cómo avanzarán estas negociaciones se verá en la reunión que el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, tiene prevista el viernes con Zelenski en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un foro clave sobre política internacional que este año adquiere una relevancia especial debido al momento crítico que atraviesa Ucrania.