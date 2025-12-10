Donald Trump anuncia que EE.UU. confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, 10 de diciembre de 2025, que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

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Trump se refirió a la incautación de un petrolero en la costa de Venezuela

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró Trump.

La agencia Bloomberg adelantó que un buque sancionado por Washington había sido interceptado en aguas cercanas a Venezuela, mientras que The New York Times identificó a la nave como Skipper, un petrolero que viajaba con una falsa bandera.

Este medio detalló que la embarcación fue confiscada por orden de un juez estadounidense debido a su presunta vinculación con el contrabando de petróleo iraní, sujeto a sanciones, y no por una relación directa con el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el barco transportaba crudo venezolano al momento de la operación, informó EFE.

El anuncio coincide con la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, donde fue reconocida la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió al acto, aunque expresó que viajará “en las próximas horas” a la capital noruega.

Administración de Trump endureció acciones contra Maduro

La Administración Trump endureció sus acciones contra Maduro, a quien acusa de encabezar una red internacional de narcotráfico asociada al llamado Cártel de los Soles, una acusación que Caracas rechaza de manera categórica. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han destruido más de veinte embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

Mientras Trump advierte que “pronto” podrían comenzar ataques dentro de territorio venezolano, Maduro ha pedido a sus seguidores mantenerse en alerta ante lo que considera amenazas a la soberanía nacional, reportó EFE.

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Con información de EFE