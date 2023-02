Tren que transportaba un vagón con sustancias peligrosas se descarriló en Detroit

Un tren que transportaba un vagón de sustancias peligrosas se descarriló este 16 de febrero del 2023 en Van Buren, a las afueras de Detroit, Michigan, Estados Unidos, y obligó a las autoridades federales a activar mecanismos para proteger a la población local.

De acuerdo con un reporte de la cadena Fox News, en el incidente no se registraron personas heridas, sin embargo se confirmó que seis vehículos se salieron del carril, entre ellos uno que transportaba materiales peligrosos.

La policía cerró todas las vías de la zona y todavía no ha detectado ningún escape de las sustancias peligrosas, de las que no han trascendido detalles.

La representante demócrata de Michigan, Debbie Dingell, explicó en un comunicado que ya están "en contacto con las autoridades federales pertinentes, incluida la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.)".

#BREAKING Train derails outside #Detroit, #Michigan, at least one car carrying hazardous materials.



One in #Texas , #Arizona and #Ohio .. #OhioChemicalDisaster#OhioChernobyl .. safe to say America is under attack #USA pic.twitter.com/jta562OXhb