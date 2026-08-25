Tornado deja 39 heridos y afecta 300 viviendas en el sur de Francia

Un tornado dejó 39 personas heridas en Pomas, una localidad ubicada cerca de Carcasona, en el sur de Francia. Una quincena de los afectados tuvo que ser hospitalizada, informó este martes la subprefecta Emmanuelle Plantier-Lemarchand.

El fenómeno golpeó durante la tarde del lunes y atravesó en apenas dos minutos este pueblo de poco más de 1 000 habitantes. La Prefectura había reportado inicialmente 41 heridos, pero la funcionaria actualizó la cifra a 39.

Socorristas revisan las viviendas afectadas en el sur de Francia

Los equipos de emergencia continuaban este martes con la inspección de unas 300 viviendas alcanzadas por el tornado. Hasta primera hora de la mañana habían revisado 200 casas para descartar que hubiera personas atrapadas.

🌪️Eyewitness footage recorded from the village of #Verzeille captured a #tornado forming and swirling beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of #Carcassonne. https://t.co/tL5GfNBnxLpic.twitter.com/oGurjJdrxi

📌Authorities reported at least 26… pic.twitter.com/U5AVlVP0iw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026

Plantier-Lemarchand indicó a la emisora France Info que no existían reportes de desaparecidos hasta ese momento.

Tormentas alteraron el transporte y el servicio eléctrico

El tornado se produjo mientras un frente de tormentas recorría el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas ocasionaron cortes en carreteras y vías férreas, además de problemas en el tráfico aéreo.

Las afectaciones alcanzaron a los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza, así como a los de París, señaló el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, en su cuenta de X.

Las tormentas también dañaron varias líneas eléctricas. Este martes por la mañana, 21 000 hogares permanecían sin servicio eléctrico en Francia, incluidos 1 500 en el departamento del Aude, cuya capital es Carcasona.

Emergencia en Francia tras tornado que dejó 39 heridos; preguntas frecuentes

❓¿Cuántas personas resultaron heridas por el tornado en Francia? El tornado dejó 39 personas heridas en Pomas, una localidad cercana a Carcasona, en el sur de Francia.

Una quincena de los afectados tuvo que ser hospitalizada. La Prefectura había informado inicialmente de 41 heridos, pero la cifra fue actualizada posteriormente. ❓¿Dónde ocurrió el tornado? El fenómeno golpeó Pomas, un pueblo de poco más de 1.000 habitantes ubicado cerca de Carcasona, en el sur de Francia.

El tornado atravesó la localidad en aproximadamente dos minutos durante la tarde del lunes. ❓¿Cuántas viviendas fueron afectadas? Alrededor de 300 viviendas resultaron alcanzadas por el tornado.

Los equipos de emergencia continuaban este martes con las inspecciones y, hasta primera hora de la mañana, habían revisado unas 200 casas. ❓¿Hay personas desaparecidas tras el tornado? Hasta la mañana de este martes no existían reportes de personas desaparecidas.

Los socorristas seguían revisando las viviendas afectadas para descartar que hubiera personas atrapadas. ❓¿Qué otros daños provocaron las tormentas en Francia? Las tormentas provocaron cortes en carreteras y vías férreas, además de afectaciones al tráfico aéreo en varios aeropuertos.

También causaron daños en líneas eléctricas y dejaron a 21.000 hogares sin servicio, incluidos 1.500 en el departamento del Aude.

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