La terapia del barranco, mencionada en el caso Mango, es atribuida a una ecuatoriana

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de la firma de moda española Mango, negó este viernes, 18 de septiembre de 2026 que el investigado conociera o se interesara por terapias basadas en simulaciones de caídas en la montaña.

Andic es investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, quien falleció tras precipitarse por un barranco durante una excursión en Cataluña en diciembre de 2024.

Fuentes de la defensa rechazaron las informaciones publicadas por La Vanguardia sobre una nueva testigo del caso. Según informó EFE, la mujer es una intérprete británica que colaboraba con la terapeuta de la familia Andic.

Los abogados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan también denunciaron una supuesta vulneración de la presunción de inocencia de su cliente.

Colaboradora de la terapeuta Julia Lüderwaldt, de origen ecuatoriano y alemán declara ante la Policía

La testigo trabajaba con la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, colaboradora de origen ecuatoriano y alemán. La profesional proponía excursiones en la naturaleza para abordar conflictos relacionados con las relaciones familiares.

Según su declaración, la intérprete acompañó a Jonathan Andic el 7 de diciembre de 2024 en una ruta de montaña. Siete días después, su padre murió en ese mismo entorno.

La Vanguardia indicó que la testigo también aseguró que Jonathan mostró interés por un tratamiento que incluía simular el lanzamiento de un familiar por un barranco.

La defensa sostiene que no ha recibido el contenido de esa declaración. Por ello, afirma que todavía no puede pronunciarse sobre sus detalles.

Investigación por la muerte del fundador de Mango

La intérprete declaró ante la Policía de Cataluña en junio. Un día después, la terapeuta de la familia Andic compareció ante el juzgado que investiga el caso.

EFE señaló que la defensa niega de forma contundente que Jonathan conociera o se interesara por este tipo de terapia.

Los abogados consideran que las informaciones publicadas perjudican el derecho a la defensa de su representado. También sostienen que su presunción de inocencia ha sido vulnerada desde su detención.

La jueza instructora analiza como posible móvil la relación conflictiva entre padre e hijo. Los informes policiales también apuntan a una supuesta obsesión de Jonathan por el dinero, según EFE.

La investigación incluye entrevistas con personas del entorno familiar y el análisis de mensajes intercambiados entre padre e hijo, informó EFE.

Con información de EFE

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