Hombre apuñala a un excompañero de trabajo por comida

Un hombre británico fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por apuñalar a un antiguo compañero de trabajo, con quien tenía diferencias desde hacía cinco años. ¿La razón? Un rollo de salchicha. Esta es la historia.

En Berkhamsted, Inglaterra, recientemente condenaron al británico Matthew Evans a casi cinco años de prisión por haber agredido a un excolega con un cuchillo.

Las autoridades judiciales que llevan el caso se enteraron de que los inconvenientes entre ambos empezaron hace cinco años, pues Evans acusaba a su antiguo compañero de trabajo de comerse un rollo de salchicha que le pertenecía, según el medio británico HertsLive.

A finales de 2020, ambos hombres se reencontraron por casualidad y por primera vez después de varios años. Entonces, Evans mencionó el rollo de salchicha y empezó una pelea.

De acuerdo con HertsLive, el fiscal James Onalaja dijo en el tribunal que, en esa ocasión, Evans levantó un martillo, lo giró sobre su cabeza y accidentalmente golpeó a su propia novia.

El supuesto ladrón del rollo de salchicha, que resultó con moretones en su estómago y costillas en el altercado, habría agarrado el martillo, golpeado a Evans en la cabeza y huido del lugar.

