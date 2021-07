Un hombre apuñala a un policía en Hong Kong y después se suicida

Un hombre atacó este jueves a un agente de policía en Hong Kong con un cuchillo y posteriormente se apuñaló a sí mismo en el pecho, heridas que le provocaron su fallecimiento, informa hoy viernes 2 de julio del 2021 la prensa local.

Los hechos ocurrieron el jueves a las 22:00 en el distrito comercial de Causeway Bay, informa el diario Hong Kong Free Press, momento en que el hombre atacó a un policía con un arma blanca, provocándole heridas graves.

Pocos momentos después, el hombre se apuñaló a sí mismo en el pecho y fue enviado a un hospital, que confirmó su muerte sobre las 23:20.

“La policía condena enérgicamente estos actos violentos que ponen en peligro a otras personas”, dijo la Policía hoy en un comunicado, agrega el diario.

(1) BREAKING NEWS from Hong Kong:



A violent rioter just suddenly stabbed a police officer on duty outside SOGO in Causeway Bay with a knife from behind the officer's bank, seemed to have stabbed his lungs, in a well planned attempt #RaamWTF 😡🤬 pic.twitter.com/zIdnwGrJ8S