¿Por qué la Semana Mundial del Espacio se celebra del 4 al 10 de octubre?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Semana Mundial del Espacio se celebra cada año del 4 al 10 de octubre y en 2026 tiene como lema ‘Revolución de los cohetes’. La conmemoración conecta dos acontecimientos que marcaron la exploración fuera de la Tierra y busca reconocer los aportes de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad.

¿Por qué la Semana Mundial del Espacio comienza el 4 de octubre?

La primera fecha lleva hasta el 4 de octubre de 1957. Ese día, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, considerado el primer satélite artificial de la Tierra.

El acontecimiento marcó el inicio de la era espacial y abrió una etapa de desarrollo científico y tecnológico vinculada con la exploración del espacio.

La segunda fecha corresponde al 10 de octubre de 1967. Ese día entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, uno de los principales acuerdos internacionales que estableció principios para las actividades de los Estados fuera de la Tierra.

Karla Mora, docente de la Escuela de Ciencia de la Computación de la UIDE, explica que ambas fechas conectan los avances alcanzados gracias a la ciencia y la tecnología con la responsabilidad sobre el uso del espacio.

La ONU estableció la Semana Mundial del Espacio en 1999

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció oficialmente la Semana Mundial del Espacio en 1999.

La celebración reconoce las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad. También busca promover la educación y la cooperación internacional alrededor de la exploración y el uso del espacio.

La conmemoración permite, además, mirar el sector espacial más allá de los astronautas y los viajes fuera de la Tierra.

Mora señala que detrás de las misiones espaciales existe un ecosistema que incluye distintas profesiones y campos como inteligencia artificial, telecomunicaciones, observación de la Tierra e investigación.

La Semana Mundial del Espacio 2026 mira a la revolución de los cohetes

‘Rocket Revolution’, traducido como ‘Revolución de los cohetes’, es el lema de la Semana Mundial del Espacio de 2026. El tema pone el foco en los cambios que atraviesa el acceso al espacio.

Los lanzamientos ya no corresponden únicamente a grandes programas gubernamentales. Empresas comerciales, universidades, startups y nuevos países también participan en actividades vinculadas con el sector espacial.

Los cohetes reutilizables forman parte de esa transformación. Su desarrollo plantea cambios sobre quiénes pueden llegar al espacio, con qué frecuencia y para qué tipos de misiones.

Ecuador también puede encontrar oportunidades en el sector espacial

Para Mora, el sector espacial también representa un campo en el que Ecuador puede participar desde la academia, la investigación y las empresas.

La docente considera importante que los jóvenes entiendan que este sector no resulta ajeno a sus carreras. Áreas como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la observación de la Tierra forman parte del ecosistema que rodea a la exploración espacial.

La Semana Mundial del Espacio, que concluirá el 10 de octubre, conecta así dos hitos separados por una década y abre la discusión sobre el presente de una industria en la que intervienen científicos, universidades, empresas, emprendedores y estudiantes.

Semana Mundial del Espacio; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se celebra la Semana Mundial del Espacio? Se celebra cada año del 4 al 10 de octubre.

Contexto: La conmemoración conecta dos acontecimientos relacionados con el inicio de la era espacial y la regulación internacional de las actividades fuera de la Tierra. ❓ ¿Por qué la Semana Mundial del Espacio comienza el 4 de octubre? Porque el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1.

Contexto: El Sputnik 1 es considerado el primer satélite artificial de la Tierra y su lanzamiento marcó el inicio de la era espacial. ❓ ¿Por qué la Semana Mundial del Espacio termina el 10 de octubre? Porque el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.

Contexto: Este acuerdo internacional estableció principios para las actividades de los Estados fuera de la Tierra. ❓ ¿Cuándo estableció la ONU la Semana Mundial del Espacio? La Asamblea General de las Naciones Unidas la estableció oficialmente en 1999.

Contexto: La celebración reconoce las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad. ❓ ¿Cuál es el lema de la Semana Mundial del Espacio 2026? El lema es ‘Rocket Revolution’, traducido como ‘Revolución de los cohetes’.

Contexto: El tema se enfoca en los cambios que atraviesa el acceso al espacio. ❓ ¿Qué significa la ‘Revolución de los cohetes’? Se refiere a una transformación en el acceso al espacio y a la incorporación de nuevos participantes.

Contexto: Los lanzamientos ya no corresponden únicamente a grandes programas gubernamentales. Empresas, universidades, startups y nuevos países también participan en actividades espaciales. ❓ ¿Qué papel tienen los cohetes reutilizables en esta transformación? Los cohetes reutilizables forman parte de los cambios en el acceso al espacio.

Contexto: Su desarrollo plantea cambios sobre quiénes pueden llegar al espacio, con qué frecuencia y para qué tipos de misiones. ❓ ¿Qué profesiones y áreas forman parte del sector espacial? El sector incluye campos como inteligencia artificial, telecomunicaciones, observación de la Tierra e investigación.

Contexto: Karla Mora señala que detrás de las misiones existe un ecosistema que va más allá de los astronautas y los viajes espaciales. ❓ ¿Qué oportunidades puede encontrar Ecuador en el sector espacial? Ecuador puede participar desde la academia, la investigación y las empresas, según Mora.

Contexto: La docente considera que los jóvenes pueden vincular sus carreras con áreas como inteligencia artificial, telecomunicaciones y observación de la Tierra.

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