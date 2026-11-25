Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El salvadoreño Kilmar Ábrego, quien fue deportado ilegalmente de Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump, planea regresar a ese país como residente permanente cuando termine el mandato del republicano. Así lo anunció este miércoles, 25 de noviembre de 2026, uno de sus abogados, durante una comparecencia en Madrid.

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Kilmar Ábrego llega a España tras salir de Estados Unidos

Ábrego aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 11:00, hora local, en un vuelo procedente de Washington. Salió de la terminal dos horas y media después, acompañado por su esposa, su hermano y su equipo legal. No ofreció declaraciones a la prensa.

Su abogado Simón Sandoval recordó que Ábrego está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo nacido en ese país. Según explicó, las condiciones actuales impuestas por la Administración Trump impiden que regrese libremente.

Sin embargo, aseguró que su cliente volverá como residente permanente bajo el próximo Gobierno. También destacó que pudo salir de Estados Unidos sin restricciones y viajar al país que eligió. EFE informó que el acuerdo que permitió su salida no se ha hecho público.

La deportación ilegal y el paso por una prisión salvadoreña

Ábrego fue detenido por agentes migratorios en marzo de 2025, cuando vivía con su familia en Maryland. Pese a una orden judicial que impedía su expulsión a El Salvador por temor a una posible persecución, fue deportado a ese país.

Permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Posteriormente, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee.

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Ábrego iniciará una gira para contar su experiencia

El abogado Chris Newman explicó a EFE que Ábrego decidirá en España sus próximos pasos. Desde Madrid podría comenzar una gira por distintos lugares para relatar su experiencia y cuestionar las políticas migratorias de Trump.

Por ahora, permanece en España con una visa de turista. Sandoval confirmó que no hubo contactos con el Gobierno español. Mientras tanto, la Administración estadounidense criticó su llegada y la vinculó con las políticas migratorias de ese país, señala EFE.

Con información de EFE

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