El Salvador lleva al cine su transformación en seguridad con un documental

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La transformación de la seguridad en El Salvador llegará a la pantalla grande. El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando es un documental que analiza las políticas implementadas durante el gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, se estrenará en los cines salvadoreños el próximo 8 de octubre de 2026.

La producción brasileña está dirigida por Lucas Ferrugem y Henrique Zingano. Fue grabada parcialmente en territorio salvadoreño. La película recoge testimonios de funcionarios, críticos, expertos y personas vinculadas directamente con el proceso de seguridad vivido en el país centroamericano.

El cambio de la seguridad en El Salvador llega al cine

El documental tiene una duración de una hora y 36 minutos y será exhibido en formato 2D. Cinépolis mantiene la producción en preventa, con funciones anunciadas desde el 8 hasta el 14 de octubre. Su clasificación de edad permanece pendiente de confirmación.

La película aborda el combate contra estructuras criminales, el régimen de excepción y la reducción de los homicidios, pero también las controversias jurídicas que han acompañado las políticas de seguridad.

Según cifras oficiales, El Salvador cerró 2025 con una tasa de 1,3 homicidios por cada 100 000 habitantes. Organizaciones como Human Rights Watch reconocen la marcada disminución de la violencia de las pandillas, aunque cuestionan detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso durante el régimen de excepción.

De ‘La vida loca’ a una nueva mirada documental

El estreno también recuerda otra etapa del cine documental sobre las pandillas salvadoreñas. El fotógrafo y cineasta Christian Poveda retrató la realidad de integrantes de la Mara 18 en La vida loca, producción filmada principalmente en La Campanera, Soyapango.

Poveda convivió durante meses con miembros de esa estructura para documentar su vida cotidiana. El 2 de septiembre de 2009 fue asesinado a tiros cuando regresaba de la zona donde desarrollaba su trabajo. Su muerte puso nuevamente bajo la mirada internacional la violencia que atravesaba El Salvador durante aquellos años.

Ahora “El Salvador, el miedo cambio de bando” llega al cine y da una perspectiva diferente al retratar los cambios que ha vivido esta nación, tras encarcelar a miles de pandilleros que durante su accionar dejaron más muertos que la guerra civil.

El documental, que ya fue proyectado en Brasil, ha tenido buena aceptación. Lo que indica que independientemente de la nacionalidad, la población de Latinoamérica lo único que quiere es vivir y trabajar en tranquilidad, sin el accionar del crimen.