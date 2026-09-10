San Salvador transforma su Centro Histórico y atrae inversión, turismo y negocios

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Centro Histórico de San Salvador atraviesa una transformación urbana que combina patrimonio, modernización y recuperación del espacio público. La zona recibe actualmente unos 2,5 millones de visitantes al año, según datos oficiales, después de haber sido durante décadas un sector marcado por el comercio informal, el desorden urbano y los problemas de seguridad.

El proceso de recuperación comenzó en 2015, durante la administración municipal del actual presidente Nayib Bukele, y continuó posteriormente desde la Alcaldía de San Salvador. Una de las principales modificaciones fue el reordenamiento del comercio informal, que durante años ocupó calles y espacios públicos del centro de la capital salvadoreña.

Inversión regresa al corazón de San Salvador

La renovación también ha impulsado la inversión en el Centro Histórico. Según la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), alrededor de 200 millones de dólares de inversión privada se han captado para nuevos negocios. Restaurantes, cafeterías y otros establecimientos comerciales forman parte del nuevo movimiento económico de esta zona.

A estos recursos se suman aproximadamente 100 millones de dólares de inversión pública. Entre las intervenciones urbanas consta la instalación de cableado subterráneo, una medida que permitió retirar parte de las redes aéreas y modificar el paisaje de calles y plazas.

Patrimonio, gastronomía y vida nocturna

Caminar por el Centro Histórico de San Salvador permite encontrar algunos de los principales atractivos turísticos de la capital. La Biblioteca Nacional de El Salvador, abierta las 24 horas, comparte protagonismo con la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, donde se ofrecen recorridos guiados incluso durante la noche.

Peatones, bicicletas y turistas ahora ocupan espacios que anteriormente muchos ciudadanos evitaban. A esto se suma una creciente oferta gastronómica y cultural en San Salvador, con restaurantes, cafeterías y música en las calles.

La recuperación del espacio público y los cambios en las condiciones de seguridad también han contribuido al regreso de salvadoreños residentes en el exterior y a la llegada de visitantes centroamericanos. Así, el Centro Histórico busca consolidarse como un punto de encuentro donde patrimonio, turismo, inversión y nuevas oportunidades de negocio convergen en el corazón de la capital.