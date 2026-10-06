El Salvador será la capital gastronómica de América Latina con Fine Dining Week 2026

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Salvador se prepara para convertirse en octubre en uno de los principales puntos de encuentro de la alta gastronomía en América Latina.

Del 12 al 18 de octubre, el país centroamericano recibirá la Fine Dining Week 2026. Es una cita internacional que conectará a chefs, restaurantes, hoteles de lujo, críticos especializados y representantes de la industria turística.

La programación tendrá como momento central la gala Fine Dining Table, prevista para el 17 de octubre. La plataforma reúne a representantes de establecimientos de 20 países y mantiene una comunidad vinculada con más de 1 000 restaurantes y 40 hoteles de lujo, con una propuesta que integra gastronomía, hospitalidad y experiencias de viaje.

El Salvador apuesta por el turismo gastronómico

La elección de El Salvador como sede de Fine Dining Week coincide con el crecimiento que ha experimentado su actividad turística. El país busca aprovechar esta exposición para fortalecer su presencia como destino de gastronomía y hospitalidad ante viajeros y profesionales internacionales.

Fine Dining Table ya ha desarrollado actividades en mercados como Estados Unidos, Colombia y Chile. Su modelo conecta restaurantes, chefs, hoteles, destinos, viajeros, periodistas especializados y marcas relacionadas con la hospitalidad y el turismo de lujo.

Además, la plataforma cuenta con su propio sistema de reconocimientos, denominado “Los Fuegos”, que amplía el concepto tradicional de premiar únicamente al chef o al plato.

Más de 100 chefs participarán en la semana

La Fine Dining Week 2026 en El Salvador prevé reunir a más de 100 chefs nacionales e internacionales, además de más de 50 periodistas y críticos gastronómicos procedentes de América y Europa.

Uno de los atractivos serán las cenas colaborativas en formatos de cuatro, seis y ocho manos. En estas experiencias, chefs internacionales trabajarán junto con equipos locales para diseñar menús especiales, generando un intercambio entre técnicas, ingredientes, culturas e identidades culinarias.

La propuesta busca que cada experiencia permita descubrir no solamente sabores, sino también el destino donde estos se producen.

Gastronomía, hoteles y experiencias de lujo

Fine Dining Table aplica una visión integral de la experiencia gastronómica y hotelera. Además de la calidad y variedad de la comida, considera aspectos como hospitalidad, servicio, diseño, identidad, ambiente, bienestar, narrativa, coherencia y la experiencia emocional del comensal.

También incorpora categorías relacionadas con sostenibilidad y hoteles orientados al bienestar. Así, la plataforma busca trascender el concepto de “comer bien” y convertir a la gastronomía en una puerta de entrada para descubrir un destino.

La gala Fine Dining Table en El Salvador reunirá también a propietarios de restaurantes, empresarios hoteleros, críticos gastronómicos, periodistas y marcas de lujo. Para el país anfitrión, la cita representa una vitrina para mostrar su cocina, hospitalidad y oferta turística ante una audiencia internacional y consolidar su posicionamiento dentro del mapa gastronómico latinoamericano.