El Salvador consolida su economía y crecerá 4,5% en 2026

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La economía de El Salvador atraviesa uno de sus períodos de mayor dinamismo de las últimas décadas. El Banco Mundial proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño crecerá 4,5% en 2026, más del doble del 2,2% previsto para América Latina y el Caribe.

El desempeño marca una diferencia frente al crecimiento promedio anual de 2,1% registrado por el país entre 2000 y 2024.

El crecimiento de El Salvador supera previsiones

Las proyecciones económicas de El Salvador para 2026 han mejorado sustancialmente. El documento base señala que las previsiones pasaron inicialmente de 2,5% a 3% y posteriormente a 4,5%.

La última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide con el Banco Mundial y ubica el crecimiento real del PIB en 4,5% para este año, después del 3,9% registrado en 2025.

El repunte de la economía salvadoreña tiene varios motores. El Banco Mundial identifica el consumo y la inversión privada, particularmente en construcción, entre los principales impulsores.

También destaca el dinamismo que han mostrado sectores como construcción y turismo, mientras que la mejora de las condiciones de seguridad y de la confianza de los inversionistas forma parte del nuevo escenario económico.

Inversión y confianza apuntalan la economía

El crecimiento económico de El Salvador en 2026 también se produce mientras el país avanza en un proceso de consolidación fiscal.

El FMI sostiene que la actividad económica ha superado las expectativas, apoyada por mejoras sostenidas en seguridad y una mayor confianza de los inversionistas. El organismo proyecta que la economía mantendrá un crecimiento de 4% en 2027.

El reto será convertir este impulso en crecimiento económico sostenible. Entre las tareas pendientes aparecen elevar la productividad, mejorar la capacitación de los trabajadores y generar empleos de mayor calidad.

El documento proporcionado también identifica la tecnificación de la mano de obra y la reducción de la informalidad como desafíos para sostener el ritmo de expansión.

Educación, productividad y empleo, los próximos desafíos

El fortalecimiento del capital humano en El Salvador será determinante para la siguiente etapa. El Banco Mundial considera necesarias reformas que mejoren el mercado laboral, reduzcan las brechas de habilidades y eleven la productividad, al tiempo que el país impulsa programas de modernización educativa y formación para preparar a los jóvenes frente a los empleos del futuro.

En un escenario internacional todavía marcado por la incertidumbre, El Salvador busca consolidar su expansión económica.

Construcción, turismo, consumo e inversión han permitido acelerar la actividad, pero mantener ese desempeño dependerá de transformar el crecimiento actual en mayor productividad, formalización laboral y oportunidades de empleo sostenibles.

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