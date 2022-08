Salida de cubanos hacia Estados Unidos ya supera cifras de los años 80 y 90

Según datos de la Guardia Costera de EE.UU., desde octubre han interceptado a 3 963 cubanos en el mar. Foto: EFE.

Agencia EFE y Europa Press

La llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos ha superado en los últimos meses las cifras de las crisis de 1980 y 1994. Esto, de acuerdo con el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, que alerta de los efectos de la actual crisis económica que atraviesa la isla.

Las autoridades fronterizas estadounidenses han interceptado en el presente año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre) a casi 178 000 personas, más que si se combinaran el conocido como éxodo del Mariel y la crisis de los balseros, informa el ‘think tank’ con sede en Washington.

Cuba arrastra una crisis económica agravada por la pandemia, que redujo a mínimos el turismo, y sufre también problemas energéticos que se traducen en apagones. El abogado Pedro Freyre, un demócrata que participó activamente en el acercamiento de Estados Unidos a Cuba durante la etapa de Barack Obama, anticipa en declaraciones a Reuters que “las cosas van a ser peores este año”.

No obstante, y pese a la ola de protestas sin precedentes de julio del 2021, Freyre no percibe una amenaza inminente para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. “El sistema es muy frágil y se está deshilachando en los bordes, pero no creo que se rompan las costuras”, explica Freyre.

Las autoridades cubanas esperaban que, con Joe Biden en la Casa Blanca, Washington diese marcha atrás a las sanciones impuestas en la etapa de Donald Trump, algo que por ahora no se contempla. De hecho, Freyre da por hecho que no habrá cambios a corto plazo, por la cercanía de las elecciones parlamentarias.

Tibias reformas

Sin embargo, la situación sí abre la puerta a ciertos retoques, por ejemplo, para permitir la financiación del sector empresarial en Cuba, que lucha por abrirse camino tras décadas de estricto control del Estado.

Asimismo, se ha dado una cierta apertura a la iniciativa privada. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Planificación (Mep) de Cuba aprobó el miércoles la creación de 106 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).

De las últimas mipymes aprobadas, 128 forman parte de proyectos de desarrollo local. Doce están incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana.

Con este nuevo grupo, el total de entidades aprobadas asciende a las 4 758, desde que un cambio legislativo permitió su creación en septiembre del 2021, luego de más de 50 años de estar prohibidas.

De ese universo, 4 650 son privadas, 51 son estatales y 57 son cooperativas. Por su origen, el 53% son reconversiones de negocios preexistentes y el 47% corresponde a nuevos emprendimientos.

En suma, se estima que estos actores económicos generen 81 000 nuevos puestos de trabajo en la economía de la isla.

Crisis latente

Pese a lo anterior, la crisis interna y las derivaciones de la pandemia del covid-19 y la guerra en Ucrania limitan la capacidad de recuperación de la economía.

Un ejemplo de aquello es la baja ocupación hotelera, que contrasta con las inversiones estatales realizadas en turismo.

La tasa de ocupación en los alojamientos de Cuba se mantuvo en torno al 50% entre 2016 y 2020, según datos oficiales.

El número de habitaciones, por su parte, ha repuntado más de un 25% desde 2016. Si a inicios de aquel año se contabilizaban 62 000 habitaciones, el Ministerio de Turismo (Mintur) habla actualmente de 78 862, de las que un 74% son de cuatro y cinco estrellas.

No obstante, muchas de las nuevas edificaciones lucen vacías, lo que constituye un golpe para las previsiones del Gobierno cubano.

A pesar de que, en el primer semestre de este año, Cuba recibió a 682 297 viajeros internacionales, cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior, la cifra está lejos de los 2,5 millones de turistas que esperaban las autoridades de la isla caribeña.