Rusia alaba a Estados Unidos y critica a los europeos 

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Rusia elogió este jueves, 22 de octubre de 2026, los esfuerzos mediadores de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania y acusó a los países europeos de no contribuir a una solución diplomática. Moscú también afirmó que algunas capitales europeas favorecen la continuidad de las operaciones militares.

Rusia acusa a Europa de obstaculizar la paz en Ucrania

“La Administración estadounidense hace mucho para contribuir a un arreglo pacífico. Las capitales europeas no hacen nada”, declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Según EFE, Peskov sostuvo que los europeos contribuyen a prolongar las acciones militares. También afirmó que no ha escuchado declaraciones que reflejen la disposición europea a dialogar teniendo en cuenta los intereses de seguridad de Rusia.

El portavoz insistió en que Moscú espera que Washington transmita su posición a los países que, según el Kremlin, todavía no están dispuestos a avanzar hacia un acuerdo.

Putin analiza las propuestas de paz de Estados Unidos y Europa

Las declaraciones se producen después de las consultas mantenidas el miércoles en San Petersburgo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Steve Witkoff, emisario de la Casa Blanca.

Peskov evitó revelar los detalles de la reunión. Argumentó que divulgar información sobre las conversaciones podría perjudicar el proceso diplomático. Además, negó que Putin hubiera entregado una contrapropuesta a Estados Unidos.

El Kremlin indicó que el mandatario estudiará las propuestas consensuadas por Washington con los europeos y los ucranianos en Oslo. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, también confirmó esa posición.

De acuerdo con EFE, Rusia prevé reanudar el próximo mes las negociaciones tripartitas, aunque todavía no ha definido los integrantes de su delegación.

Trump y Zelenski buscan avanzar hacia un acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Putin están más cerca de una solución que en ocasiones anteriores. También expresó su deseo de alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió celebrar una reunión trilateral con Rusia y Estados Unidos lo antes posible. Su objetivo es detener la guerra y preparar un encuentro entre los líderes.

Mientras tanto, el Kremlin afirmó que todavía no ha decidido si Putin participará en la cumbre del G20 prevista para diciembre en Florida. La posibilidad de una reunión entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, tampoco tiene novedades, según Moscú.

Con información de EFE

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