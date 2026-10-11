Trump anuncia un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, pero faltan detalles

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Donald Trump anunció el domingo 11 de octubre de 2026 un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania. La medida, según el mandatario estadounidense, busca detener los ataques contra instalaciones energéticas, pero todavía hay preguntas sobre cómo se aplicaría.

«Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han accedido. ¡No lo rompan!», escribió Trump en su red Truth Social. No precisó cuánto duraría la tregua ni cómo se verificaría su cumplimiento.

Un alto al fuego energético es una pausa limitada en los ataques contra instalaciones y redes que producen o distribuyen energía.

En el caso de Rusia y Ucrania, se refiere a detener ataques contra objetivos como refinerías, centrales eléctricas y otras instalaciones energéticas; no significa que termine toda la guerra ni que cesen los combates en el frente.

Ucrania respalda la tregua y espera detalles

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su apoyo a la propuesta, pero subrayó que Rusia también debe cumplirla.

Kiev ha condicionado la suspensión de sus ataques contra refinerías rusas a que Moscú detenga los bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana.

Zelenski señaló que su Gobierno esperaba detalles de Washington para conocer las condiciones concretas del anuncio.

¿Qué falta por confirmar?

En las primeras informaciones sobre el anuncio no había una confirmación pública equivalente por parte de Moscú. Tampoco se habían divulgado condiciones detalladas sobre la duración, las instalaciones incluidas o los mecanismos para supervisar la tregua.

Un alto el fuego limitado a la energía no supondría el fin de la guerra ni de los combates en el frente. Sin embargo, si se concreta y ambas partes lo cumplen, podría reducir los ataques contra centrales eléctricas, refinerías y otras instalaciones esenciales.

Por ahora, la clave está en comprobar si Rusia confirma su participación y si el anuncio se traduce en un cese efectivo de los ataques.