Rescate de supervivientes continúa en Pereira, Colombia

Las calles de Pereira permanecen llenas de ciudadanos pese al toque de queda decretado tras el potente terremoto que sacudió el centro y oeste de Colombia. Centenares de personas trabajan durante la noche y la madrugada junto a los organismos de socorro para localizar y rescatar a sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

En el Parque La Libertad, en el centro de la ciudad, decenas de voluntarios colaboran con bomberos y equipos especializados que utilizan maquinaria pesada y gigantescas grúas para remover toneladas de cemento, ladrillos y estructuras colapsadas. El terremoto, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes a las 07:34, cambiando la vida de miles de habitantes.

Cuerpo de Bomberos de Pereira lidera las labores de rescate

El Cuerpo de Bomberos de Pereira lidera las labores de rescate, mientras la ciudad enfrenta graves daños en viviendas, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte. Según datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), citados por EFE, al menos 132 personas han muerto y centenares resultaron heridas. Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos.

Pereira continúa sin electricidad ni gas

Buena parte de Pereira permanece sin electricidad ni gas. Aunque las comunicaciones comenzaron a restablecerse, desplazarse por la ciudad sigue siendo complicado debido a calles bloqueadas por escombros y estructuras que presentan riesgo de colapso.

En el barrio Mejía Robledo, familias permanecen frente a sus viviendas destruidas para proteger las pocas pertenencias que quedaron entre los restos. Una mujer relató a EFE que la casa de su padre, de 91 años, quedó completamente destruida y que esperan el rescate de un hombre mayor que, según escucharon durante el día, seguía con vida entre los escombros.

“Lo perdí todo”, expresó Patricia Gutiérrez, vecina de la zona, quien pidió a las autoridades acelerar la llegada de ayuda. La ciudad, informó EFE, afronta una noche marcada por la incertidumbre, pero también por la solidaridad de cientos de ciudadanos que se niegan a abandonar las labores de rescate.

Con información de EFE

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