¿Quién era la reina Isabel II? La monarca gobernó Inglaterra por 70 años

Isabel Alexandra Mary, conocida como la Reina Isabel II, nació en Londres un 21 de abril de 1926. Su padre fue el rey Jorge VI de Reino Unido y su madre, la reina Isabel Bowes-Lyon.

Apenas un mes después de su nacimiento, fue bautizada en la capilla del Palacio de Buckingham, siendo la primera donde realizaron esos sacramentos los niños de la familia real. El vestido de encaje que usó pertenecía a Isabel I. El emblemático sitio fue destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Isabel II tuvo una hermana, la princesa Margarita de York, quien falleció en 2002 a los 71 años por un accidente vascular cerebral. Ambas vivieron una niñez con una educación centrada en la historia, literatura y música. Pero, esto cambió cuando su padre tomó el trono.

El rey Eduardo VIII abdicó su puesto y ascendió Jorge VI. Tiempo después, Isabel se convirtió en heredera legal y obtuvo el título de Alteza Real. Desde 1936 los estudios de la princesa cambiaron a historia constitucional y derecho. Apenas a sus 10 años de edad ya recibía preparación para su futuro reinado.

Estallido de la Segunda Guerra Mundial

A inicios de la Segunda Guerra Mundial las hermanas se trasladaron al castillo de Balmoral, en Escocia, desde septiembre de 1939 hasta diciembre de ese año. Durante los primeros cinco años del conflicto vivieron en distintos lugares de Reino Unido.

En ese entonces se sugirió que Isabel y Margarita sean trasladadas a Canadá, pero su madre rechazó la idea. "Las niñas no se irán sin mí. Yo no voy a dejar al Rey. Y el rey nunca se irá".

A pocos meses de que finalice el conflicto que puso en peligro al reinado inglés, en febrero de 1945 la princesa Isabel ingresó al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres. En ese grupo actuó como teniente segunda e inició con sus conocimientos en mecánica.

En el Día de la Victoria en Europa, el 8 de mayo de 1945 las hermanas se escabulleron en las calles de Londres para celebrar el fin de la guerra. La entonces princesa Isabel había indicado que estaba aterrada de ser reconocida, pero lo destacable de aquella tarde fue la marea de felicidad y alivio en las personas.

Matrimonio con el príncipe Felipe

Para conocer la relación de Isabel II y el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca hay que retroceder a su niñez, según recoge CNN en su portal web. En un viaje a Dartmouth en 1939, la princesa visitaba con su familia la Britannia Royal Naval College.

En las instalaciones se enteraron que hubo un brote contagioso y pidieron a Felipe Mountbatten que cuide a las hermanas. En ese año él tenía 18 años y era cadete de la Marina Real. A sus 13 años, la princesa Isabel II se enamoró de un príncipe cinco años mayor a ella.

Su boda llegó un 20 de noviembre de 1947, pero las polémicas no se hicieron a un lado. Felipe renunció a sus cargos griegos y daneses y no tenía capacidad económica. Sus hermanas, en cambio, se casaron con nobles alemanes relacionados a la ideología extremista nazi. La madre de la princesa, la reina Isabel I, no aceptaba la relación, pero luego fue designado duque de Edimburgo. Con la nominación recibió el título de Alteza Real.

Con el príncipe Felipe, Isabel II tuvo cuatro hijos: Carlos, príncipe de Gales; Ana, la princesa real; Andrés, duque de York y Eduardo, conde de Wessex.

El príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II por más de siete décadas, falleció el año pasado, el 9 de abril de 2021, a sus 99 años. En febrero fue internado en el Hospital Rey Eduardo VII por una infección. Según el certificado de defunción, murió por vejez.

Inicio de su reinado

Al rey Jorge VI le diagnosticaron cáncer de pulmón y un 6 de febrero de 1952 falleció a sus 56 años. Isabell II fue coronada como reina en junio de 1953 y hasta el 2022 permaneció 70 años en su cargo.

Hasta 2021 reinó en 16 países ya que Barbados pasó a ser una república. Antes de su fallecimiento fue jefa de Estado en 15 países: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bélice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu.

De acuerdo con la información oficial, en su línea de sucesión están:

1. Príncipe de Gales: príncipe Carlos (1948).

2. Duque de Cambridge: príncipe Guillermo, hijo mayor del príncipe Carlos (1982).

3. Príncipe Jorge de Cambridge, hijo del príncipe Guillermo (2013).

4. Princesa Carlota de Cambridge, hija del príncipe Guillermo (2015).

5. Príncipe Enrique de Gales, hijo menor del príncipe Carlos (1984).

6. Duque de York: príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II (1960).

7. Princesa Beatriz de York, hija mayor del príncipe Andrés (1988).

8. Princesa Eugenia de York, hija menor del príncipe Andrés (1990).

9. Conde de Wessex: príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II (1964).

10. Vizconde de Severn: James Windsor, hijo de Eduardo, conde de Wessex (2002).

El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II falleció a sus 96 años. El deceso se produjo luego de que sus médicos en la residencia de Balmoral expresaran su preocupación por su salud.

El Reino Unido, 'devastado' por el fallecimiento de Isabel II

El Reino Unido está "devastado" y en estado de "conmoción" por la muerte de la reina Isabel II a los 96 años en Balmoral, Escocia. Así lo expresó la nueva primera ministra británica, Liz Truss. La funcionaria calificó a la soberana de fuente de "estabilidad" y "fortaleza" para el país.

En una declaración a la Nación ante la residencia oficial de Downing Street, Truss señaló que Isabel II fue "la roca" del Reino Unido moderno, al acceder al trono después de la II Guerra Mundial.