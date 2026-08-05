¿Quién era César Gastélum, el creador de contenido asesinado durante una transmisión en vivo?

El humor, los personajes y las transmisiones en directo marcaron la presencia digital de César Gastélum, conocido en redes sociales como ‘Cesarín’. El creador de contenido originario de Sinaloa fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba un en vivo en Culiacán.

Gastélum había formado una comunidad numerosa en distintas plataformas. Su cuenta de TikTok acumulaba 577 000 seguidores y más de 22,2 millones de ‘me gusta’, mientras que en Instagram tenía 116 000 seguidores. En YouTube superaba los 16 000 suscriptores.

Los videos que hicieron conocido a César Gastélum

Bajo el usuario @cesargastelum04, publicaba en TikTok sketches humorísticos, retos, personajes y escenas relacionadas con situaciones cotidianas. Entre sus caracterizaciones más conocidas estaban el ‘Profe Alducin’ y el ‘Padre’.

Su contenido también incluía interpretaciones musicales y videos de actividades diarias. En YouTube amplió sus formatos con blogs personales, recorridos, videos sobre comida, reacciones, recopilaciones de contenido viral y partidas de videojuegos como Grand Theft Auto V.

Las transmisiones en vivo constituían otra parte de su actividad digital. En la plataforma Kick utilizaba el nombre ‘compasexor’ para conversar con sus seguidores y desarrollar contenidos temáticos. Según la información disponible, Gastélum realizaba uno de estos en vivos cuando fue atacado.

Viajes, vehículos y actividades recreativas

Instagram era el espacio en el que ‘Cesarín’ mostraba parte de su estilo de vida. Allí publicaba fotografías de viajes, automóviles, restaurantes, bares, conciertos y otros eventos.

En sus imágenes aparecía junto a vehículos como un Mini Cooper negro, un Chrysler 300, un convertible azul y un Porsche blanco. También documentó visitas a Las Vegas, Pacific Park, en Santa Mónica, y zonas montañosas del noroeste de México.

Su perfil contenía además fotografías del evento ‘Culiacán Deluxe’ y publicaciones en las que lucía prendas de Ed Hardy, Hugo Boss y Balenciaga, así como relojes y cadenas.

Su amistad con ‘El Gordo Peruci’

Gastélum mantenía una relación cercana con Leovardo Aispuro, conocido en redes sociales como ‘El Gordo Peruci’, otro creador de contenido asesinado en Sinaloa.

En diciembre de 2024, ‘Cesarín’ publicó una fotografía desde la tumba de Aispuro. En el mensaje aseguró que nunca olvidaría sus consejos y que extrañaría a su amigo. También escribió que continuaría animándolo a no rendirse.

El ataque contra César Gastélum en Culiacán

El crimen ocurrió en las inmediaciones de un restaurante del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al creador de contenido y le dispararon a corta distancia, según los reportes.

Con el asesinato de César Gastélum, al menos 10 creadores de contenido han sido asesinados en Sinaloa durante los últimos años.

César Gastélum y su vida en las redes sociales; preguntas frecuentes

❓¿Quién era César Gastélum, conocido como ‘Cesarín’? César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que publicaba videos de humor, personajes, retos y escenas de la vida cotidiana.

Tenía 577 000 seguidores en TikTok, 116 000 en Instagram y más de 16 000 suscriptores en YouTube. ❓¿Qué tipo de contenido publicaba ‘Cesarín’ en redes sociales? En TikTok difundía sketches, retos y personajes como el ‘Profe Alducin’ y el ‘Padre’. También realizaba interpretaciones musicales y videos sobre actividades cotidianas.

En YouTube publicaba blogs, recorridos, contenido sobre comida, reacciones, recopilaciones virales y partidas de videojuegos. ❓¿En qué plataformas realizaba transmisiones en vivo? Gastélum hacía transmisiones en directo y utilizaba en Kick el nombre ‘compasexor’.

Según la información disponible, se encontraba realizando uno de estos en vivos cuando fue atacado en Culiacán. ❓¿Qué relación tenía César Gastélum con ‘El Gordo Peruci’? Gastélum era amigo de Leovardo Aispuro, conocido como ‘El Gordo Peruci’, otro creador de contenido asesinado en Sinaloa.

En diciembre de 2024 publicó una fotografía desde su tumba y escribió que recordaría sus consejos y extrañaría a su amigo. ❓¿Cómo ocurrió el asesinato de César Gastélum? El ataque ocurrió la noche del martes 4 de agosto en las inmediaciones de un restaurante KFC del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Según los reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon a corta distancia mientras realizaba una transmisión en vivo.

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