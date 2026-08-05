Asesinan al creador de contenido César Gastélum durante una transmisión en vivo en México

El creador de contenido mexicano César Gastélum, de 24 años, fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00, hora local, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gastélum se encontraba frente a un restaurante de una cadena de comida rápida, donde esperaba un pedido junto con otras dos personas. En ese momento, una motocicleta con dos ocupantes se detuvo a su lado.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el conductor de la motocicleta disparó contra el creador de contenido y lo hirió en la cabeza. Sus dos acompañantes resultaron ilesos.

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche de este martes mientras hacía un live en Sinaloa, México. https://t.co/zJ4sXTOH2O — Real Time (@RealTimeRating) August 5, 2026

Ataque quedó registrado parcialmente

César Gastélum realizaba una transmisión en directo cuando se produjo el ataque. El video registró parcialmente lo ocurrido.

El joven era conocido por publicar videos de humor y contenidos relacionados con la vida cotidiana en Sinaloa.

La Fiscalía estatal abrió una investigación para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible motivo del crimen.

Otros creadores de contenido asesinados en México

El homicidio ocurrió en medio de la violencia registrada en Sinaloa desde 2024, cuando se intensificó la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Esta situación ha estado acompañada por homicidios, desapariciones y ataques armados en diferentes municipios.

El caso de Gastélum se suma a otros asesinatos de personas con presencia en plataformas digitales ocurridos en México.

En mayo de 2025, Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El caso se investiga como feminicidio y esta semana un juez inició el proceso judicial contra uno de los presuntos coautores materiales.

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como ‘El Pirata de Culiacán’, fue asesinado en diciembre de 2017 dentro de un bar de Zapopan. En enero de 2022, Alfredo Villar, conocido como ‘El Villano’, murió en un ataque en Acapulco. Villar administraba la página Lo Real de Guerrero, dedicada a difundir información sobre seguridad y violencia.

En agosto de 2025 también fue asesinado en Morelos el creador de contenido Camilo Ochoa, conocido como ‘El Alucín’. Había denunciado amenazas antes del crimen y contaba con cientos de miles de seguidores.

Creador de contenido César Gastélum; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con el creador de contenido César Gastélum? César Gastélum, de 24 años, fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió frente a un restaurante de comida rápida, donde esperaba un pedido junto con otras dos personas. ❓¿Cómo ocurrió el ataque contra César Gastélum? Una motocicleta con dos ocupantes se detuvo junto al creador de contenido alrededor de las 20:00.

Según la información difundida por medios locales, el conductor disparó contra Gastélum y lo hirió en la cabeza. Sus dos acompañantes resultaron ilesos. ❓¿El asesinato de César Gastélum quedó grabado? La transmisión en directo que realizaba el joven registró parcialmente el momento del ataque.

El contenido forma parte de los elementos que podrían ser revisados dentro de la investigación abierta por la Fiscalía de Sinaloa. ❓¿Quién era César Gastélum? Era un creador de contenido mexicano conocido por publicar videos de humor y escenas relacionadas con la vida cotidiana en Sinaloa.

Tenía 24 años y se encontraba en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos cuando fue atacado. ❓¿Qué se sabe sobre los responsables y el motivo del crimen? Hasta el momento no se han informado detenciones ni se ha establecido públicamente el posible móvil del asesinato.

Las autoridades tampoco han determinado que el ataque esté relacionado con la actividad de César Gastélum en redes sociales.

Te recomendamos