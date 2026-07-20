Lo que dijo ‘El Mayo’ Zambada antes de recibir cadena perpetua en EE.UU por narcotráfico

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, recibió este lunes una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. La Justicia estadounidense lo declaró culpable por tráfico de cocaína y fentanilo. El juez Brian Cogan oficializó la sentencia durante una audiencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Palabras de disculpa ante el juez

Antes de escuchar el fallo, Zambada, de 76 años, leyó una carta ante el tribunal. En ella, pidió disculpas a las personas y familias afectadas por sus acciones. Llamó a detener la violencia en México y exhortó a los jóvenes a no seguir el camino que él eligió. “Nadie gana en este tipo de guerra”, afirmó en español durante la audiencia. También aseguró: “No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”.

Detalles de la sentencia

La sentencia incluye el decomiso de 15 000 millones de dólares. El juez Brian Cogan confirmó la condena meses después de que Zambada aceptara su culpabilidad por los delitos que enfrentaba, como detalló este medio en una publicación. Además de imponer la cadena perpetua, el magistrado ordenó el decomiso de esta millonaria cantidad, tal como lo había solicitado la Fiscalía estadounidense.

Defensa y estado de salud

Semanas antes de la audiencia, la defensa de Zambada envió una carta al juez en la que aceptó que el acusado terminaría sus últimos años en prisión, independientemente de recibir o no una condena formal de cadena perpetua. Los abogados reconocieron que la gravedad de los delitos hacía inevitable ese desenlace.

A pesar de ello, la defensa pidió que el mexicano fuera trasladado a una prisión médica. Argumentaron que el estado de salud de Zambada requiere atención especializada. El juez evitó recomendar una prisión específica y pidió considerar su estado de salud. Durante la audiencia, decidió no recomendar un centro penitenciario específico para que Zambada cumpla su condena, pero solicitó que las autoridades tomaran en cuenta su condición física al momento de asignarle una prisión.

Reacciones y consideraciones finales

La decisión final corresponde al Buró Federal de Prisiones, la agencia del Gobierno de Estados Unidos responsable de designar el establecimiento penitenciario donde el condenado cumplirá la cadena perpetua. La Fiscalía expresó reservas frente a la solicitud de la defensa. Los fiscales señalaron que ‘El Mayo’ todavía mantiene contactos, por lo que manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de enviarlo a un centro médico.

Por su parte, la defensa intenta evitar que Zambada sea trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado, donde actualmente cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Apariencia durante la audiencia

Durante la audiencia, Zambada ingresó a la sala cojeando y manifestó molestias al tomar asiento. Vestía un mono de preso color caqui con una camiseta naranja debajo. Además, mostró dificultades para comprender las intervenciones del juez, pese a contar con traducción simultánea, y evidenció problemas para desplazarse dentro de la sala.

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