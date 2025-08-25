Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró este lunes 25 de agosto de 2025 en un tribunal federal de Nueva York culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas tras más de cinco décadas de actividad criminal.

Zambada, acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 al Cartel de Sinaloa. También aceptó su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico bajo la Ley Rico, que sanciona a las organizaciones criminales.

La sentencia que enfrenta ‘El Mayo’ Zambada

Tras la declaración, ‘El Mayo’ evitó un juicio público, pero perdió el derecho a revocar la sentencia que dictará el juez Brian M. Cogan. El magistrado le recordó que cada delito implica cadena perpetua, lo que podría concretarse en la lectura de sentencia del 13 de enero de 2026. Dos semanas antes, el juez se reunirá con la Fiscalía, que presentará una recomendación sobre el castigo.

El juez Cogan añadió que el Gobierno de EE.UU. valoró en 15 000 millones de dólares los bienes y activos que Zambada acumuló en medio siglo de narcotráfico. Ese dinero debería ahora pasar a manos de la Justicia estadounidense.

La hipótesis de cooperación

Las autoridades esperan que ‘El Mayo’ brinde información que facilite la lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios penitenciarios.

Sin embargo, su abogado Frank Pérez negó cualquier acuerdo de cooperación: “Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”.

Confesiones sobre corrupción y violencia

En su declaración, Zambada admitió haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México. Reconoció el daño causado: “Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones”.

También confesó haber traficado al menos 1 500 toneladas de cocaína desde sus inicios, lo que le generó cientos de millones de dólares al año. Según explicó, organizó una amplia red criminal que incluía logística, transporte desde Colombia por mar o aire y el contrabando regular hacia Estados Unidos.

El trasfondo de su captura

Zambada aseguró que ordenó asesinatos contra miembros de grupos rivales en los años ochenta y noventa, hechos en los que también murieron inocentes. Durante la audiencia, sorprendió a los presentes al declarar que tiene 75 años, cuando se pensaba que su edad era de 77.

La diligencia en Nueva York duró 45 minutos y contó con unos 30 periodistas y decenas de agentes de la DEA. Zambada cayó detenido en julio de 2024 al aterrizar en una avioneta en Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, a quien acusó de tenderle una trampa para entregarlo a las autoridades.

