Imágenes captan ataque a un hospital en Ucrania

Rusia arrancó su plan de invadir Ucrania en la madrugada de este jueves 24 de febrero. Desde ese momento, los bombardeos tienen en vilo al mundo. La tarde de este viernes, 25 de febrero, se confirmaron “intensos combates” en la zona donde se encuentra un hospital, en Melitopol en el Óblast de Zaporizhia, Ucrania.

Según un video publicado en Twitter, el ataque militar provocó que uno de los proyectiles lanzados impacte en el Centro de Oncología. Son cerca de 35 segundos de video donde se registran ruidos de disparos.

El Centre for Information Resilience, una organización sin fin de lucro dedicada a combatir la desinformación, verificó las imágenes y dio con la ubicación geográfica en la cual dicho video fue grabado.

Geolocation of footage showing heavy fighting in Melitopol in Zaporizhia Oblast, Ukraine. The building attached is marked on its front as a hospital and the building seen is listed on Google Maps as the Oncology Center. Location: 46.839817, 35.371137.https://t.co/IclIrJlhzJ pic.twitter.com/C4cKPAQnVP