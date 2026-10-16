Protesta educativa reúne a miles de manifestantes en Madrid

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El tercer día de protesta indefinida de la enseñanza pública en Madrid terminó este viernes, 16 de octubre de 2026, con una multitudinaria manifestación. Miles de personas exigieron mejoras laborales y educativas, además de la dimisión de la responsable regional de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Según EFE, entre 35 000 personas, de acuerdo con las autoridades, y 60 000, según los sindicatos convocantes, participaron en la movilización por las calles de la capital española.

Los manifestantes reclamaron una reducción de las horas lectivas semanales, menos alumnos por aula, aumentos salariales para el profesorado y un plan urgente para mejorar la formación profesional. La protesta llegó hasta la céntrica Puerta del Sol.

Huelga educativa en Madrid exige mejores condiciones laborales

Los sindicatos convocantes aseguraron que el seguimiento de la protesta supera el 60 % desde su inicio, el miércoles 14 de octubre de 2026. Sin embargo, las autoridades regionales calculan una participación considerablemente menor.

La convocatoria afecta a unos 65 000 maestros y profesores de enseñanzas no universitarias. Estos profesionales imparten clases a más de 666 000 estudiantes en la Comunidad de Madrid.

Las organizaciones sindicales sostienen que las condiciones actuales dificultan la atención individualizada y la calidad de la enseñanza. Por ello, reclaman cambios estructurales en el sistema educativo público.

Docentes reclaman menos alumnos por aula y subidas salariales

Entre las principales demandas figuran la reducción de la carga lectiva, mejoras salariales y una disminución de las ratios de estudiantes por clase. También exigen medidas para reforzar la formación profesional.

La huelga ha generado discrepancias entre los sindicatos y el Gobierno regional sobre el alcance de la participación. Según EFE, las cifras oficiales y las de los convocantes presentan diferencias importantes.

La responsable regional de Educación, Mercedes Zarzalejo, calificó las reivindicaciones de los docentes como «inasumibles». Los manifestantes, por su parte, insistieron en la necesidad de negociar soluciones.

La protesta culmina en la Puerta del Sol

La manifestación de este viernes volvió a concentrar a miles de personas en el centro de Madrid. La movilización coincidió con la presencia de un campamento instalado por activistas que reclaman viviendas dignas y asequibles.

De acuerdo con EFE, los docentes mantienen la huelga indefinida para presionar por cambios en las condiciones laborales y en la organización de la enseñanza pública madrileña.

Con información de EFE

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