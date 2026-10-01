Profesora de Iowa fue despedida por pedir donaciones para viajar a Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una profesora suplente de Iowa, Estados Unidos, fue despedida tras ser acusada de ofrecer puntos extra a estudiantes de secundaria a cambio de donaciones para financiar un viaje misionero a Ecuador.

Stephanie Mullaley, maestra suplente de larga duración, fue despedida el 29 de mayo de 2026 por el Distrito Escolar Comunitario de Clinton. La medida se tomó por una presunta violación de la política de ética del distrito.

Profesora ofreció puntos extra por donaciones

Mullaley habría pedido a sus alumnos que aportaran dinero a una cuenta personal de GoFundMe. A cambio, les habría ofrecido puntos adicionales en sus calificaciones, según documentos citados por New York Post.

El juez administrativo Duane Golden determinó que los estudiantes se sintieron presionados para donar. La campaña tenía una meta de 1 800 dólares, pero recaudó 140 dólares mediante seis aportes.

Las donaciones fueron de entre 5 y 50 dólares, de acuerdo con New York Post. La campaña fue eliminada posteriormente.

Viaje misionero a Ecuador

Mullaley explicó que ella y su esposo, Nick, habían sido invitados a participar en un viaje de misiones médicas a Ecuador. La actividad estaba prevista para julio.

En una publicación en Facebook, la docente pidió apoyo económico a familiares y amigos. También señaló que el viaje representaba una oportunidad para servir a una comunidad con necesidades de atención médica.

Según New York Post, Mullaley afirmó que la experiencia también sería una oportunidad para viajar a Ecuador y que ella trabajaría como intérprete durante la misión.

Distrito escolar aplicó su política de ética

La profesora sostuvo que su esposo ayudaría al grupo a superar las barreras lingüísticas durante la atención médica. La campaña también solicitaba apoyo mediante oraciones para quienes no pudieran contribuir económicamente.

El distrito consideró que ofrecer créditos académicos a cambio de dinero para una cuenta personal incumplía sus normas éticas.

La decisión de despedir a Mullaley se produjo el 29 de mayo. El caso fue reportado inicialmente por Iowa Capital Dispatch y posteriormente difundido por otros medios estadounidenses.

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