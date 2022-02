El Príncipe Carlos da positivo a covid por segunda vez

El príncipe Carlos de Gales, hijo de la Reina Isabel y heredero al trono británico, dio positivo a covid-19 por segunda vez. Así lo confirmó la mañana de este jueves 10 de febrero del 2022 Clarence House, la residencia oficial del príncipe Carlos.

“Su Alteza Real está profundamente decepcionado de no poder asistir a los eventos de hoy en Winchester y buscará reprogramar su visita lo antes posible”, publicó la residencia en su cuenta oficial de Twitter.

Debido al resultado positivo para coronavirus el príncipe Carlos se encuentra aislado.

Es la segunda vez que el hombre de 73 años se contagia de covid-19. El primer reporte del padecimiento de la enfermedad fue el 25 de enero del 2020 y se conoció que pasó la infección sin inconvenientes.

